Dolar ve Avro'da son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,0360 liradan, Avro 8,5330 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2021 Cuma, 09:03
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Serbest piyasada 7,0340 liradan alınan dolar, 7,0360 liradan satılıyor. 8,5310 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,5330 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0220 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,5370 lira olmuştu.



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