Dolar ve avroda son durum

04 Haziran 2021 Cuma, 10:22

Türk lirasının (TL) değer kaybı ile piyasalardaki hareketlilik sürüyor. Haftanın son işlem gününde dolar günün en düşük seviyesi olan 8,6968 TL seviyesini gördükten sonra en yüksek 8,7517’ye ulaştı. Dolarda haftanın tarihin en üst seviyesi ise 8,81 olarak kaydedildi.

Avro ise günün en düşük seviyesi güne 10,5531 en düşük seviyesi ile başladı. Avroda günün en yüksek seviyesi ise 10,619 oldu.