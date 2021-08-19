Dolar ve avroda son durum (19 Ağustos)

Döviz kurlarında son durum: Dolar 8,5020 liradan, avro ise 9,9540 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2021 Perşembe, 09:23
Dolar ve avroda son durum (19 Ağustos)
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İstanbul Kapalıçarşı’da 8,50 liradan alınan dolar 8,5020 liradan, 9,9520 liradan alınan avro ise 9,9540 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 8,47 liradan, avro ise 9,94 liradan satılmıştı.


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