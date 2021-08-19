Dolar ve avroda son durum (19 Ağustos)
Döviz kurlarında son durum: Dolar 8,5020 liradan, avro ise 9,9540 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 8,50 liradan alınan dolar 8,5020 liradan, 9,9520 liradan alınan avro ise 9,9540 liradan satılıyor.
Son kapanışta dolar 8,47 liradan, avro ise 9,94 liradan satılmıştı.
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