Dolar ve Avro'da son rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6680 liradan, Avro 9,0550 liradan güne başladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2020 Cuma, 09:09
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Serbest piyasada 7,6660 liradan alınan dolar, 7,6680 liradan satılıyor. 9,0530 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,0550 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7220 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,1140 lira olmuştu.

Piyasanın gözü önümüzdeki hafta perşembe günü(19 kasım) açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararında olacak.  Piyasalar Merkez Bankası'nın 19 Kasım PPK toplantısında 400 ila 500 bp civarında faiz artışı bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin risk primini düşüreceğiz açıklamasının ardından Türkiye'nin risk primi (CDS) 400 seviyesinin altına indi.

Bugün Türkiye'nin sanayi üretim verisi açıklanacak. 


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