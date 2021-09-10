Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum

10 Eylül 2021 Cuma, 09:14

TCMB'nin çekirdek enflasyona odaklanmasıyla birlikte faiz indiriminin yaklaştığı endişeleriyle dün 8.50'nin üzerini gördükten sonra hafif toparlanan dolar/TL güne 8.44 ile başlarken, haftayı %1.3 değer kaybı ile kapatmaya hazırlanıyor.

Yatırımcıların bugün yurtiçinde 10.00'da açıklanacak Temmuz işsizlik verisini ve 15.30'da açıklanacak ABD'deki enflasyon baskısı hakkında gösterge üretici fiyatları endeksi verisini izleyecekler.

Haftaya 8.27'li seviyelerden başlayarak doların küresel bazda değer kazanmasına paralel yükselen dolar/TL, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz indirimlerine kapıyı aralayan Çarşamba günkü konuşmasının ardından dün 8.5185'e kadar yükseldi.

Ay başında enflasyon oranı üzerinde faiz uygulayacağı taahhütüne atıf yapmayı bırakan ve yatırımcılarda faiz indirimlerinin yaklaştığı izlenimini uyandıran Kavcıoğlu, hafta ortasındaki konuşmasında TCMB'nin bundan sonra politika faizinden yüksek olan enflasyon oranı yerine politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyonu izlemeye ağırlık vereceğini ifade etmişti.

TCMB'nin 23 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimi yapması ihtimaller arasına girerken TL hızla değer kaybederek 8.50'nin üzerini gördü.

Bir analist şu ana kadar sözlü olarak piyasaya mesaj veren TCMB'nin 23 Eylül'de PPK metninde yazılı bir değişiklik yaparak faiz indirim kararının Ekim toplantısında da alınabileceğini ancak bunun da tahminlerden erken bir faiz indirimi anlamına geleceğini ifade etti.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından önce Reuters anketinde oluşan beklentiler Eylül'den ziyade Kasım veya Aralık aylarında faiz indirimi için ancak sınırlı bir alan oluşacağı yönündeydi.

Dün 8.5185'e kadar yükselen dolar/TL bugün saat 08.59'da 8.4400'dan işlem gördü. TL günü bu seviyeden kapaması halinde haftalık bazda %1.3 ile gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en kötü performansı gösteren üçüncü ülke olacak.

Aynı saatte euro/TL 9.9760/10.0240, sepet bazında TL 9.2169/9.2204 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri dün yatay seyirle 366/370 baz puan seviyesinden kapandı.

Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları iki günlük kayıplarının ardından yükseldi ancak başlıca merkez bankalarının ekonomiye verdikleri desteği sona erdirmeye yönelik temkinli adımlarını yorumlamakta zorlanmaları nedeniyle piyasalarda endişe hakim.

Geçen haftaki ABD istihdam verisinin yarattığı değer kaybını telafi eden dolar ise haftalık bazda kazanım kaydetmeye hazırlanırken, yatırımcılar Fed'in ekonomiye verdiği desteği ne zaman geri çekeceğini yakından izlemeye devam ediyorlar.

ABD'de istihdam artış hızının azaldığına işaret eden tarım dışı istihdam verisinden bu yana konuşan beş Fed üyesi tahvil alımlarının yine de büyük ihtimalle bu yıl içinde azaltılacağını yönünde görüş ortaya koydu.

Euro ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alımlarını önümüzdeki çeyrekte azaltmaya başlayacağını açıklamasının ardından bir miktar destek bulurken bugün dolar karşısında 1.18235 ile yatay seyretti.