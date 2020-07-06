Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son rakamlar

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 09:51

Son iki hafta 6.85 civarında yatay seyreden, geçen haftayı da 6.8623'ten kapatan dolar yeni sabaha yatay seyirle 6.85'te başladı.

Geçen hafta tahminlerden kötü gelen enflasyon verisi de kurun hareketinde çok etkili olmadı.

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge Bloomberg HT'ye doların bugün küresel çapta değer kaybettiğine dikkat çekerek "Avro/Dolar paritesinin de dolar aleyhine çalışması ve risk iştahının yüksek olması doların küresel olarak değer kaybını beraberinde getirmekte. Bu hafta veri gündemi de oldukça zayıf. Parite ve hisse senetlerini etkileyecek önemli bir veri görünmüyor" yorumunu yaptı.

Bu sabah itibariyle çoğu para birimi dolar karşısında yükselişte. Yükselişe Meksika pesosu, Güney Afrika Rand'ı ve Macar forinti öncülük ediyor.

İçeride bugün TCMB'nin aylık enflasyon değerlendirmesi ve Haziran ayı reel efektif kur endeksi, ABD'de ISM hizmet endeksi izlenecek.

Akşam saatlerinde de kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye ile ilgili webinar düzenleyecek.