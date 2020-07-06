Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son rakamlar
Geçen hafta dar bantta hareket eden dolar yeni haftaya da yatay seyirle başladı.
Son iki hafta 6.85 civarında yatay seyreden, geçen haftayı da 6.8623'ten kapatan dolar yeni sabaha yatay seyirle 6.85'te başladı.
Geçen hafta tahminlerden kötü gelen enflasyon verisi de kurun hareketinde çok etkili olmadı.
Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge Bloomberg HT'ye doların bugün küresel çapta değer kaybettiğine dikkat çekerek "Avro/Dolar paritesinin de dolar aleyhine çalışması ve risk iştahının yüksek olması doların küresel olarak değer kaybını beraberinde getirmekte. Bu hafta veri gündemi de oldukça zayıf. Parite ve hisse senetlerini etkileyecek önemli bir veri görünmüyor" yorumunu yaptı.
Bu sabah itibariyle çoğu para birimi dolar karşısında yükselişte. Yükselişe Meksika pesosu, Güney Afrika Rand'ı ve Macar forinti öncülük ediyor.
İçeride bugün TCMB'nin aylık enflasyon değerlendirmesi ve Haziran ayı reel efektif kur endeksi, ABD'de ISM hizmet endeksi izlenecek.
Akşam saatlerinde de kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye ile ilgili webinar düzenleyecek.
Video Haberler
- Şov değil kaza!
- Erdoğan canlı yayında Bakan’a böyle çıkıştı!
- Bir anlık unutkanlık az daha canlarından ediyordu
- Korkunç an kamerada! Aile sinir krizi geçirdi
- Kılıçdaroğlu'dan Başbağlar Katliamı mesajı
- Konyaaltı Sahili'nde skandal görüntüler!
- Güvenlik görevlisine tekmeli yumruklu dayak kamerada
- Video çekti, ormanlık alanda ölü bulundu!
- İğne atsan yere düşmez! Tatilciler akın etti
- Yer: Antalya... Bunu yapan bir köpek!