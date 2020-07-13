Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son rakamlar
Son 3 haftada 6.85 -6.86 civarında yatay hareket eden dolar yeni haftaya da bu aralıkta başladı.
Haftalardır 6.86 civarında dar bantta hareket eden Dolar/TL yeni haftaya da 6.86'da başladı. Avro/TL yüzde 0.2 artışla 7.77'de, sepet kur 7.32'de seyrediyor.
Bugün dolar küresel çapta değer kaybederken çoğu gelişen ülke para birimi dolar karşısında rand ve won öncülüğünde değer kazanıyor.
Bugün içeride Mayıs ayı ödemeler dengesi ile sanayi üretimi verileri açıklanacak. Dışarıda ise bugün önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor.
Bu hafta ABD'de bilanço dönemi, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek. Küresel piyasalarda koronavirüs salgınına dair gelişmeler başta olmak üzere; ABD-Çin arasında son dönemde artan gerilime yönelik gelebilecek haber akışları da fiyatlamalar açısından önemli olabilir.
Video Haberler
- Yusufeli Barajı şantiyesini sel suları bastı
- Köylüye hakaret eden kaymakam hakkında yeni gelişme
- Heybeliada'da yangın!
- Failin bulunması isteğiyle TEM'i trafiğe kapattılar!
- AKP'ye oy verdiğini söyleyen çiftçi böyle isyan etti
- Eşinin hatırasını böyle yaşatıyor
- Metroda dehşet anları! Önüne gelene bıçakla saldırdı
- Dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp, intihara kalkıştı
- Bir anne bunu nasıl yapabilir? Babadan iğrenç iddialar
- Akit'in Ayasofya yorumu: Artık hilafet gelmeli