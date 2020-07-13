Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte son rakamlar

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 09:36

Haftalardır 6.86 civarında dar bantta hareket eden Dolar/TL yeni haftaya da 6.86'da başladı. Avro/TL yüzde 0.2 artışla 7.77'de, sepet kur 7.32'de seyrediyor.

Bugün dolar küresel çapta değer kaybederken çoğu gelişen ülke para birimi dolar karşısında rand ve won öncülüğünde değer kazanıyor.

Bugün içeride Mayıs ayı ödemeler dengesi ile sanayi üretimi verileri açıklanacak. Dışarıda ise bugün önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor.

Bu hafta ABD'de bilanço dönemi, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenecek. Küresel piyasalarda koronavirüs salgınına dair gelişmeler başta olmak üzere; ABD-Çin arasında son dönemde artan gerilime yönelik gelebilecek haber akışları da fiyatlamalar açısından önemli olabilir.