Dolar yeniden 7.52 TL'nin üzerine çıkarak rekor kırdı

Dolar/TL dün akşam saatlerinde 7.5182 TL'ye kadar çıkan dolar bu sabah 7.5212 TL ile tarihi rekorunu yeniledi.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2020 Perşembe, 09:26
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Serbest piyasada 7,4980 liradan alınan dolar,  7.5212 liradan satılıyor. 8,8340 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,8360 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5070 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,8890 lira olmuştu.



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