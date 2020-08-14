Dolar yine 7.37 TL seviyesini aştı

14 Ağustos 2020 Cuma, 09:12

Dolar/TL kuru haftanın son işlem gününe güçlü başladı. 7.2984 ile 7.37 TL seviyeleri arasında dalgalanmasının ardından Perşembe gününü yatay seyirle kapatan kur bugün yükselişe geçti.

Kurban Bayramı'nın ardından geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyerek 7 seviyesini aşan kur, rekor kırmıştı. Kurdaki yukarı yönlü sert hareketin ardından Merkez Bankası, likidite azaltıcı önlemler açıkladı.

Dolar karşısında yıl başından bu yana kaybı yüzde 23'ü bulan Türk Lirası, Bloomberg tarafından takip edilen 24 gelişen piyasa parası arasında en fazla değer kaybeden üçüncü para oldu.

Dolar/TL kurunda bir aylık tarihi volatilite yüzde 15.17, ima edilen volatilite yüzde 22.14 oldu.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı cari işlemler dengesini ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretimi endeksini açıkladı.

Buna göre sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgını sürecinde normalleşme döneminin başladığı Haziran'da aylık bazda yüzde 17.6, yıllık bazda yüzde 0.1 arttı. Cari işlemler dengesi Haziran'da 2.93 milyar dolar ile beklentinin altında açık verdi.