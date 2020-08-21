Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,2780 liradan, Avro 8,6520 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,2760 liradan alınan dolar, 7,2780 liradan satılıyor. 8,6500 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,6520 lira olarak belirlendi.
Video Haberler
- Restoranda kadını darbetti, serbest bırakıldı
- İbrahim Kalın'ı hedef alan video kaldırıldı iddiası
- Polisler, maske takmayan iki kadını darp etti
- BES istemeyen köylülere sert müdahale tepki çekti
- Bergüzar Korel: Yalvarıyorum sesimi duyun
- İBB’nin Kanal İstanbul afişlerine gece yarısı operasyonu
- Küçük çocuğun yolcu otobüsünü kullanması pes dedirtti
- Ankara’da polis bir genci böyle copladı!
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı