Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 7,2780 liradan, Avro 8,6520 liradan güne başladı.

AA
21 Ağustos 2020 Cuma, 09:16
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Serbest piyasada 7,2760 liradan alınan dolar, 7,2780 liradan satılıyor. 8,6500 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 8,6520 lira olarak belirlendi.



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