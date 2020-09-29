Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8200 liradan, Avro 9,1290 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,8180 liradan alınan dolar, 7,8200 liradan satılıyor. 9,1270 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 9,1290 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7750 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 9,0690 lira olmuştu.
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