Doların 8 TL'yi görmesini Azerbaycan'a bağlayan Savcı Sayan'a SP'li Aktaş'tan çok sert tepki: "Allah'ın belası"

26 Ekim 2020 Pazartesi, 22:19

Doların 8 lirayı geçmesinin ardından tartışmalar devam ederken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan ilginç bir yorum geldi.

Doların yükselişini Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki başarısına bağlayan Savcı Sayan "Azerbaycan ilerledikçe, ülkemize dolar ile saldırıyorlar" dedi. Savcı Sayan'ın bu paylaşımına Saadet Partili Ali Aktaş çok sert yanıt verdi.

Dolar ve AZN ile ilgili döviz kurunu paylaşan Aktaş, Sayan'ın paylaşımını alıntılayarak "Azerbaycan'ın parasına dolar karşısında bir şey olmuyor da bizimkine mi saldırıyorlar Allah'ın belası!" ifadelerini kullandı.