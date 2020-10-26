Doların 8 TL'yi görmesini Azerbaycan'a bağlayan Savcı Sayan'a SP'li Aktaş'tan çok sert tepki: "Allah'ın belası"

Doların 8 lirayı görmesiyle başlayan tartışmaların ardından artışı Azerbaycan'a bağlayan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a Saadet Partili Ali Aktaş'tan çok sert yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2020 Pazartesi, 22:19
Doların 8 TL'yi görmesini Azerbaycan'a bağlayan Savcı Sayan'a SP'li Aktaş'tan çok sert tepki:
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Doların 8 lirayı geçmesinin ardından tartışmalar devam ederken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan ilginç bir yorum geldi.

Doların yükselişini Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki başarısına bağlayan Savcı Sayan "Azerbaycan ilerledikçe, ülkemize dolar ile saldırıyorlar" dedi. Savcı Sayan'ın bu paylaşımına Saadet Partili Ali Aktaş çok sert yanıt verdi.

Dolar ve AZN ile ilgili döviz kurunu paylaşan Aktaş, Sayan'ın paylaşımını alıntılayarak "Azerbaycan'ın parasına dolar karşısında bir şey olmuyor da bizimkine mi saldırıyorlar Allah'ın belası!" ifadelerini kullandı. 


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