Dolar/TL güne yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar/TL kuru, 28 Nisan 2021 sabahında 8,23 lira bandının üzerinde işlem görüyor.
Son günlerde sert dalgalanmalar yaşayan dolar, İstanbul serbest piyasada 8,2320 liradan, avro 9,9460 liradan güne başladı.
8,2300 liradan alınan dolar, 8,2320 liradan satılıyor. 9,9440 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9460 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1950 lira, avronun satış fiyatı ise 9,9000 lira olmuştu.
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