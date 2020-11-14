Donald Trump, koronavirüs aşısı için tarih verdi
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı nisan ayına kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar aşıları olacağını belirterek ikinci bir karantinaya gitmeyeceklerini açıkladı.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlatılan "Warp Speed Operasyonu" hakkında bilgi verdi. Son 9 ayda virüse karşı ülke tarihindeki en büyük seferberliği ilan ettiklerini belirten Trump, "Biz rekor sürelerde tedavi ve aşı geliştirilmesi konusunda öncülük ediyoruz. Tarihimizde bu kadar hızlı bir şey gerçekleşmemişti." dedi.
Trump, Covid-19 için "Çin Virüsü" tanımlamasını kullanmaya devam ederek Pfizer'ın geliştirdiği aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu, yakında buna benzer başka aşıların da ortaya çıkabileceğini belirtti.
"PFİZER'IN WARP SPEED'İN BİR PARÇASINI SÖYLEMESİ TALİHSİZDİ"
Temmuz ayında Pfizer ile ilk etapta 100 milyon, daha sonra da 600 milyon doz aşının geliştirilmesi ve dağıtımı için 1,95 milyar dolarlık anlaşmaya vardıklarını belirten Trump, "Bu sayede Pfizer'ın aşısı bedava olacaktı. Pfizer'ın Warp Speed'in bir parçasını söylemesi talihsizdi. Biz çok yakında bu aşıyı onaylayacağız ve yakın zamanda kullanmaya devam edeceğiz. Aşı onaylandığında yönetimimiz aşının dağıtımını organize edecek." diye konuştu,
Trump, aşının ilk etapta acil yardım çalışanlarına, yaşlılara ve yüksek risk gruplarına dağıtılacağını ifade ederek "Bu ilk etap dağımı haftalar içinde yapabiliriz. Şu anda virüsün daha çok yaşlıları etkilediğini biliyoruz. Risk gruplarına aşıyı uygulayarak hastaneye yatış ve ölüm oranlarını düşüreceğiz. Şu anda vaka sayımız yüksek, bunun nedeni de bizim herkesten çok test yapıyor olmamız." dedi.
Yakın zamanda milyonlarca doz aşıya sahip olmayı planladıklarını kaydeden Trump, "Aşılar, son onayları bekliyor. Nisana kadar tüm nüfusa yetecek kadar aşımız olacak." diye konuştu.
"NEW YORK VALİSİ İZİN VERENE KADAR BU EYALETE AŞI DAĞITAMAYACAĞIZ"
Trump, aşıya güvenmediklerini söyleyen New York Valisi Andrew Cuomo'ya da yüklenerek "Ne yazık ki New York Valisi bize aşıyı dağıtmamız için izin verene kadar bu eyalete aşı dağıtamayacağız. Birçok insanın aşıyı istediğini biliyorum ama Vali izin vermiyor." ifadelerini kullandı.
Karantinanın ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini belirten Trump, şunları kaydetti:
"Sağlıklı Amerikalılar işlerine, çocuklar okullarına dönerken, savunmasız nüfusu da koruyabiliriz. Biz ikinci bir karantinaya gitmeyeceğiz. Yönetim (seçimler) konusunda gelecekte ne olur bilmiyoruz, zaman gösterecektir. Ancak benim yönetimim ikinci bir karantina uygulamayacak. Tedavinin, sorundan daha kötü olmasına izin veremeyiz."
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