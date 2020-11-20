Dortmund taraftarı muradına eriyor! Genç Youssoufa Moukoko ilk maçına çıkıyor

20 Kasım 2020 Cuma, 15:49

2016’te Borussia Dortmund’un altyapısına 12 yaşında katılan Youssoufa Moukoko, yaşıtlarına göre farklı bir fiziksel yapısı olması sebebiyle herkesin dikkatini çekti. Moukoko, Dortmund formasıyla ilk U17 sezonunda çıktığı 28 maçta 40 gollük katkı sağlarken, yaşıtlarına göre gelişmiş fiziki yapısı Bundesliga’nın yaş testi istemesine yol açtı. Yapılan testte Youssoufa Moukoko’nun kemik testi ve kimlikte yazan yaşı uyuştu ve Ganalı oyuncunun üzerindeki iddialar yalanlanmış oldu. Bundesliga yönetiminin ligde oynayacak oyunculara getirdiği yaş sınırı sebebiyle henüz resmi olarak forma giyemeyen Youssoufa Moukoko, Dortmund yarın oynayacağı Hertha Berlin maçında forma giyebilecek. Bundesliga’nın uyguladığı 16 yaş sınırını bugün dolduran Youssoufa Moukoko, yarın akşam forma giymesi halinde Bundesliga tarihinde forma giyen en genç futbolcu olacak ve Bundesliga’da forma giyen en genç oyuncu rekorunu Antalyaspor forması giyen Nuri Şahin elinden alacak.

The Sun’da yer alan haberde, genç oyuncunun Dortmund ile haftalık 7 bin Euro değerinde profesyonel sözleşme imzalandığı ve Nike’ın Youssoufa Moukoko ile 10 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptığı belirtildi.