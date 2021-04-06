Dortmunt Haaaland'ın takımda kalıp kalmayacağını açıkladı

06 Nisan 2021 Salı, 14:35

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin hedefi olan Erling Haaland'ı takımda tutmak istediklerini söyledi.

DAZN'a konuşan Watzke, kulübün 20 yaşındaki yıldızı kadroda tutacak imkanlara sahip olduklarına dair güvence verdi.

Real Madrid, Barcelona ve Manchester City ile adı anılan Haaland için "Babası ve menajeri Mino Raiola ile bu konuyu sakince konuşacağız, onun bizimle kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken 75 milyon Euro olan serbest kalma bedeli 2022 yazına kadar geçerli olmayacak.

HUMMELS'İN SÖZLERİNE YANIT

Watzke, takımın tecrübeli ismi Mats Hummels'in "Şampiyonlar Ligi'ne katılmamak, sportif ve mali bir felaket olur. Finansal sonuçları var ve istediğimiz bir oyuncuyu satın almamızı engelleyebilir veya tutmak istediğimiz bir oyuncuyu satmaya zorlayabilir" sözlerine yanıt verdi.

"Bu sezon ve sonrasında ne olursa olsun, oyuncuları acil olarak satmamıza veya insanları kovmamıza gerek yok."

Borussia Dortmund, bu akşam Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk ayağında Manchester City ile karşı karşıya gelecek.