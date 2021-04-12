Döviz açılış fiyatlarında son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 8,1770 liradan, avro 9,7350 liradan haftaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2021 Pazartesi, 09:13
Döviz açılış fiyatlarında son durum
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Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'daki faiz kararına odaklanan iç piyasalarda dövizler haftanın son işlem gününe, geçen haftanın kapanış düzeylerine yakın başladı.

Serbest piyasada 8,1750 liradan alınan dolar, 8,1770 liradan satılıyor. 9,7330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7350 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1710 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7230 lira olmuştu.


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