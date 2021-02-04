DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi: Rektör ayakta 'dikiliyor', Numan Kurtulmuş koltukta

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın makam koltuğuna oturmasına tepki gösterdi. Enginyurt, "Rektör bey ayakta dikiliyor. Rektör dediğin böyle olacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2021 Perşembe, 10:30
DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi: Rektör ayakta 'dikiliyor', Numan Kurtulmuş koltukta
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AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekiler ile  Gaziantep Üniversitesi'ne ziyarette bulundu. Kurtulmuş'un rektör koltuğunda oturması ve rektör Arif Özaydın'ının ayakta durması dikkat çekti.

Ziyaret esnasında Kurtulmuş'un rektör koltuğuna oturduğu ve rektörün ayakta durduğu görüntüleri sosya medyada paylaşan Enginyurt, "Rektör bey de ayakta dikiliyor. Rektör dediğin böyle olacak. Numan Kurtulmuş, yakışmışsın koltuğa, yaparsa Ak Parti yapar. Durmak yok, yola devam" şeklinde tepki gösterdi. 


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