DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi: Rektör ayakta 'dikiliyor', Numan Kurtulmuş koltukta

04 Şubat 2021 Perşembe, 10:30

AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekiler ile Gaziantep Üniversitesi'ne ziyarette bulundu. Kurtulmuş'un rektör koltuğunda oturması ve rektör Arif Özaydın'ının ayakta durması dikkat çekti.

Ziyaret esnasında Kurtulmuş'un rektör koltuğuna oturduğu ve rektörün ayakta durduğu görüntüleri sosya medyada paylaşan Enginyurt, "Rektör bey de ayakta dikiliyor. Rektör dediğin böyle olacak. Numan Kurtulmuş, yakışmışsın koltuğa, yaparsa Ak Parti yapar. Durmak yok, yola devam" şeklinde tepki gösterdi.