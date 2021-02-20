DP'li Enginyurt isyan etti: 'Allah'tan korkun desem de, fayda etmez'
DP'li Cemal Enginyurt, Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa ortaklığındaki İGA'nın işlettiği İstanbul Havalimanı’nın 2020 kirasının iptal edilmesine tepki gösterdi: 'Allah'tan korkun desem de, fayda etmez'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanlarında 2020 yılı içerisinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak 2021’e ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edileceğini belirtildi.
Böylece Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa ortaklığındaki İGA tarafından işletin İstanbul Havalimanı’nın 1 milyar 45 milyon euroluk 2020 yılı kirası da iptal edildi.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa ortaklığındaki İGA'nın işlettiği İstanbul Havalimanı’nın 1 milyar 45 milyon euroluk 2020 kirasının iptal edilmesine kişisel Twitter hesabından tepki gösterdi.
İşte o açıklama;
"Esnaf battı, destek verelim dediğimizde;ekonomik kriz var diyenler!
Kalyon, Cengiz, Limak ve Mapa ortaklığındaki İGA'nın işlettiği İstanbul Havalimanı’nın 1 milyar 45 milyon euroluk 2020 kirasını iptal ettiler.
Yani 8 Milyar 840 milyon tl. Allah'tan korkun desem de,fayda etmez."
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