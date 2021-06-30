DSAG’a önseçim çağrısı: İvedi olarak harekete

Bulut yaptığı kamuoyu açıklamasında önseçim istedi. “Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun toplanması ve ön seçim yapılması konusunda yapılan başvurular henüz yanıtlanmadı” diyen Bulut, Ankara Barosu Yönetimi tarafından ilan edilecek Genel Kurul takviminden makul bir süre önce gerçekleştirilmesini istedi.

ANKARA BAROSU AVUKATLARINA ve KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR!!!

Sayın Meslektaşlarımız;

?Ankara Barosu bünyesinde, Demokratik Sol Avukatlar Grubu, kendi yapısı içerisinde demokratikleşme süreçlerini yenileyerek gelişmiştir. DSAG, 50 yılı aşkın süredir, Ankara Baro Başkanları ve TBB Başkanlarını yaptığı ön seçimle belirlemektedir.

?Başarıyı seçim kazanmayla sınırlı değerlendirmemek gerekir. DSAG yıllardır gerçekleştirdiği ön seçimle, Ankara Barosu’nun organlarını ve Ankara Barosu’nu TBB de temsil edecek nitelikleri de belirlemiştir.

Demokrasi küçültmez, büyütür. İstişare mağlup değil, galip kılar. Katılım yanlışa değil, doğruya götürür.

?19-20 Eylül 2021 tarihinde ikinci oturum yapılacak olan Ankara Barosu Genel Kurulu öncesinde, Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun Baro Başkan Adayı, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları ile TBB Delegasyonu seçim yapılmadığı için hala belirsizliğini korumaktadır. Bu belirsizliğin bir an önce giderilmesi zorunluluktur.

?Baroların bölünmesinin gölgesinde yapılacak bu seçimlerde, demokrasi konusunda geriye değil, ileriye gitmek için; DEMOKRASİNİN ÖNÜNÜN ALINMASINI DEĞİL, ÖN SEÇİM YAPILMASINI İSTİYORUZ.

Demokratik Sol Avukatlar Grubu’nun toplanması ve ön seçim yapılması konusunda yapılan başvurular henüz yanıtlanmadı.

Yaklaşık bir buçuk senedir, tüm yaşam alanlarını abluka altına alan Covid-19 Salgınına yönelik tedbirlerin, temel hak ve özgürlükler ile demokratik kurumlar üzerinde, özlerini ortadan kaldırma sonucunu doğurabilecek hayati önemde bir tehdide dönüştüğü istisnai bir süreç yaşamaktayız.

Bu olağan dışı süreç, mensubu olduğumuz Avukatlık mesleğini birçok yönden etkilemektedir. Ankara Barosu özelinde, Olağan Genel Kurulun ve Demokratik Sol Avukatlar Grubu Ön Seçiminin daha önceden salgın nedeniyle tehir edildiği tüm meslektaşlarımızca bilinmektedir.

Adaletten ve demokrasiden asla tasarruf edemeyecek bir mesleğin mensupları ve DSA Grubunun bileşenleri için herhangi bir ön seçim takvimi açıklanmaksızın, Ankara Barosu Genel Kurulu Daveti yapılması demokratik teamüllerimize uygun kabul edilemez.

Demokratik Sol Avukatlar için ön seçim, demokratik usulün hem şekli hem de tüm meslektaşları harekete geçiren, etkin-katılımcı rızanın şekillendiği, yapıcı, birleştirici esasıdır. DSA "aday kadrosunun" meşruiyetinin de kaynağını oluşturur.

Gelinen son süreçte Genel Kurulların yapılabileceği göz önüne alınarak salgın nedeniyle yapılamayan DSA Grup Toplantısı ve ön seçimin belirlenecek uygun bir tarihte yapılması önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Aksi tutumla yerleşik demokratik teamüller ve kurumlardan verilen her ödün, keyfi kararların süreklilik kazanmasına ve DSA yönünden telafisi imkânsız sonuçlara neden olacaktır.

Tüm meslektaşların aşılanma sürecinde olduğu hakikati karşısında, sağlık mazereti ortadan kalktığından demokratik bir gerekliliğin ve geleneğin bizzat DSA tarafından kararlılıkla yerine getirilmesi elzemdir.

Seçim, demokrasinin yegane bileşeni olmamakla birlikte, demokratik usulün şekli ve esası, olmazsa olmaz şartıdır. Bu şiarı ilkesel olarak içselleştirmiş Demokratik Sol Avukatlar, hiçbir varsayım, mazeret ve dahi gerekçe ileri sürülmeksizin, en uygar ve sağlıklı koşulların sağlandığı ortamda

-Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, özellikle çoklu baro sisteminin getirilmesiyle mesleğimizin ve DSA Grubunun geleceği,

-Ön seçimin gerçekleştirilmesi, gündemlerinin gereğini yerine getirmek üzere, DSA Seçim Yürütme Kurulu'nun ivedi olarak harekete geçmesini beklemektedir.

Bu talepleri gözeterek, tüm Ankara Barosu Genel Kurul süreci ve müstakbel Ankara Barosu Yönetiminin meşruiyetine doğrudan etki edeceği açık olan DSA Genel Kurulu ve önseçiminin, Ankara Barosu Yönetimi tarafından ilan edilecek Genel Kurul takviminden makul bir süre önce gerçekleştirilmesini, bu görüşlere katılan yüzlerce meslektaşım adına talep ederim.

Saygılarımla,

Av. Ümit Bulut