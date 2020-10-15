DSÖ Avrupa direktöründen koronavirüse bağlı ölümlere ilişkin kritik uyarı: 5 kat artabilir
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da ciddi önlemler alınmazsa ölüm oranlarının Nisan ayına göre 5 kat artabileceğini söyledi.
Avrupa’daki vakaların endişe verici hızda yükseldiğini belirten Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, toplam vaka sayısının 6 milyondan 7 milyona yalnızca 10 günde ulaştığını, günlük vakanın ilk kez 120 binin üzerine çıktığını söyledi.
GÜNLÜK KAYIP 1000’DEN FAZLA
Günlük can kaybının 1000’in üzerinde olduğunu ifade eden Kluge, “Gelişen durum büyük bir endişe doğuruyor. Günlük vakalar ve hastane doluluk oranları artıyor. Covid bölgedeki ölüm nedenleri arasında beşinci sırada” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge
Sözcü'de yer alan habere göre, vaka artışının sebepleri arasında artan test oranları olduğunu da belirten Kluge, gençler arasındaki bulaşma oranının artmasının da faktör olduğunu ekledi.
DÜNKÜYLE AYNI PANDEMİ DEĞİL
Bu karanlık tabloya karşın pozitif düşünmek için de sebepler olduğunu savunan Kluge, salgının ilk dalgasıyla aynı durumda olmadıklarını söyleyerek, “Nisan ayındaki vakalara kıyasla 2-3 kat artış yaşandığını görüyoruz. Ancak ölüm oranları 5 kat daha az. Bugün karşılaştığımız pandemi de dünküyle aynı değil. Sadece bulaşma açısından değil, şu an yüzleşmek için daha hazırlıklıyız” diye konuştu.
Ancak tedbiri elden bırakmamanın önemine değinen Kluge, “Modeller gösteriyor ki, eğer hükümetler kısıtlamalar üzerinde kontrolü sağlamazsa, günlük ölüm oranları Nisan ayındakine kıyasla 5 kat daha fazla artış gösterebilir” uyarısını yaptı.
En Çok Okunan Haberler
- Ahmet Necdet Sezer, ışıkların neden yandığını açıkladı
- 'AKP'nin en iyi adayı kim?' anketinde sürpriz sonuç
- Türkiye’yi karıştıran hâkimi nereden hatırlıyorum?
- Ayhan Bilgen'e beraat
- Koca, 6 ilin son durumunu paylaştı
- Engin Yıldırım itirafı: 'İmdadımıza yetişti'
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında son gelişme
- AKP'li isim sahte içki ölümleriyle dalga geçti
- İktidara güveniyorlar
- TCDD yöneticilerinden kazalara karşı önlem
Video Haberler
- TTB: Dr. Ülkü’yü önlenebilir bir nedenden kaybettik
- Yer: Bursa... Trafiğin ortasında şoke eden olay!
- AKP sayesinde Atatürk'e aşık olan yurttaş gündem oldu
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
- Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
- Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B. tarafından bıçaklanar
- Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
- Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
- HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu
- Ayhan Bilgen'den dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Ahmet Necdet Sezer, ışıkların neden yandığını açıkladı
- 'AKP'nin en iyi adayı kim?' anketinde sürpriz sonuç
- Türkiye’yi karıştıran hâkimi nereden hatırlıyorum?
- Ayhan Bilgen'e beraat
- Koca, 6 ilin son durumunu paylaştı
- Engin Yıldırım itirafı: 'İmdadımıza yetişti'
- Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında son gelişme
- AKP'li isim sahte içki ölümleriyle dalga geçti
- İktidara güveniyorlar
- TCDD yöneticilerinden kazalara karşı önlem