DSÖ: Gençlerin aşı olmak için 2022'yi beklemesi gerekebilir
Dünya Sağlık Örgütü'nün baş bilim insanı Soumya Swaminathan, gençlere 2022'ye kadar yeni tip koronavirüs aşısı yapılmama ihtimali olduğunu söyledi.
Sağlık çalışanlarına ve en yüksek risk altındakilere öncelik verilmesi gerektiğini söyleyen Dünya Sağlık Örgütü baş bilim insanı Soumya Swaminathan'a göre, sağlıklı gençlerin koronavirüse karşı aşı olmak için 2022'ye kadar beklemesi gerekebilir.
Swaminathan, yapılan birçok aşı denemesine rağmen, hızlı ve toplu aşılanmanın olası olmadığını ve güvenli bir aşının keşfedilmesi durumunda ilk kimin erişim sağlayacağını örgütlemenin hala üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Baş bilim insanı, "Çoğu insan aşının ilk olarak sağlık çalışanları ve ön saflardakilere yapılması gerektiği konusunda hemfikir. Ancak o noktada bile kimin daha fazla risk altında olduğunun belirlenmesi gerekecek. Daha sonra yaşlılara yapılacak ve bu şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu.
Swaminathan, "Çok fazla yönlendirme çıkacak, ancak bence ortalama sağlıklı bir insan ve bir genç aşı olmak için 2022'ye kadar beklemek zorunda kalabilir" dedi.
Batı'da üçüncü safha denemelerini tamamlamaya en yakın görülen şirketlerden AstraZeneca ve Johnson & Johnson, ABD'deki klinik denemelerini güvenlik endişeleri nedeniyle durdurmuştu.
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