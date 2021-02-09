DSÖ heyetinden bir uzman değerlendirdi: "Koronavirüs aracı türler vasıtasıyla insanlara bulaşmış olabilir"

DSÖ Gıda Güvenliği ve Hayvan Hastalıkları Uzmanı Peter Ben Embarek, Covid-19'un aracı türler vasıtasıyla insanlara geçme olasılığının yüksek bir ihtimal olduğunu ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

AA
09 Şubat 2021 Salı, 17:37
DSÖ heyetinden bir uzman değerlendirdi:
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Dünya Sağlık Örgütü heyetinden bir uzman, koronavirüsün aracı türler yoluyla insanlara bulaşmasının yüksek bir ihtimal olduğunu aktardı. 

Peter Ben Embarek, Çin'deki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığını aktardı. Embarek, virüsün, dondurulmuş gıda ve ürün ticareti yoluyla bulaşmasının ihtimaller arasında olduğunu hatırlattı. Danimarkalı uzman, daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti.

Dünya, Covid-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde “kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının” ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.


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