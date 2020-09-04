DSÖ Sözcüsü Harris: "Gelecek yılın ortasına kadar Covid-19 için yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz"
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) Sözcüsü Dr. Margaret Harris: Gelecek yılın ortasına kadar (Covid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz...
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınında aşı ve ilaç çalışmaları sürerken Dünya Sağlık Örgütü'nden son dakika açıklama geldi.
Reuters'ın haberine göre; DSÖ Sözcüsü Dr. Margaret Harris, "Gelecek yılın ortasına kadar (Covid-19 için) yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz" dedi.
Harris, "Aşı denemelerinde geniş çapta yapılan üçüncü faz testleri, çünkü aşının ne kadar gerçekten koruyucu olduğunu ve ayrıca ne kadar güvenli olduğunu görmemiz gerekir” dedi.
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