DSÖ’den korkutan açıklama: Bir rekor daha kırıldı
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 salgını ile ilgili açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü son 24 saat içerisinde dünya çapında 259.848 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Dünya çapındaki vaka sayısının 13.8 milyonu geçtiğini açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saat içerisinde tespit edilen 259.848 yeni vakanın bir rekor olduğunu da duyurdu. Daha önceki rekor ise cuma günü kırılmıştı. Cuma günü elde edilen veriler üzerinden yapılan açıklamada ise o gün dünya çapında toplam 237.743 yeni vaka tespit edildiği duyurulmuştu.
Öte yandan son 24 saat içerisinde dünya çapında 7.360 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtilmişti.
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