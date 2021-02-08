DSÖ'den Oxford-AstraZeneca'nın Covid-19 aşısına ilişkin açıklama: Bu endişe verici

08 Şubat 2021 Pazartesi, 21:44

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, Oxford-AstraZeneca aşısının koronavirüsün Güney Afrika’da tespit edilen türü üzerinde minimum düzeyde etkili olduğunu açıkladı. Koronavirüsün yeni mutasyonlarının ortaya çıkmasının aşıların bu mutasyonlar üzerindeki potansiyel etkisi hakkında soruları gündeme getirdiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Virüslerin mutasyona uğrayabildiğini biliyoruz ve etkili kalmaları için aşıları uyarlamaya hazır olmamız gerektiğini biliyoruz. Dün Güney Afrika, Oxford-AstraZeneca aşısının piyasaya sürülmesini geçici olarak ertelediğini açıkladı. Yapılan çalışmaya göre Oxford-AstraZeneca aşısı Güney Afrika’da görülen korona virüs mutasyonuna minimum düzeyde etki gösteriyor" dedi.

KONGO’DA EBOLA ALARMI

Ghebreyesus, dün Kongo’nun Butembo kenti yakınlarında yeni bir ebola vakası tespit edildiğini de bildirdi. Şimdiye kadar başka bir vakanın tespit edilmediğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ, gerektiğinde destek sağlamak için hızlı bir yanıt ekibi gönderdi" dedi.

Bölgeye aşıların gönderildiğini vurgulayan Ghebreyesus, “Aşılamanın bir an önce başlayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.