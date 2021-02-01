DSÖ'den umutlandıran 'vaka' haberi
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, arka arkaya üç hafta boyunca küresel yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının düştüğünü, buna rağmen mevcut halk sağlığı önlemlerinden taviz verilmemesi gerektiğini bildirdi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle haftada iki gün düzenlediği basın toplantılarının ilkini gerçekleştirdi.
Dünya genelinde geçen haftayla birlikte üst üste üç haftadır Covid-19 vakalarının düştüğünü aktaran Ghebreyesus, "Hala vaka sayısı artan birçok ülke var ama küresel düzeydeki bu (düşüş) cesaret verici" dedi.
''HAYAT KURTARABİLECEĞİMİZİ GÖSTERİYOR''
Ghebreyesus, vaka sayılarındaki düşüşün Covid-19'un hızla yayılan türünün bile kontrol edilebileceğini gösterdiğini belirterek, "Kanıtlanmış mevcut halk sağlığı önlemlerini uygulamaya devam edersek, bu enfeksiyonları önleyebileceğimizi ve hayat kurtarabileceğimizi gösteriyor" ifadesini kullandı.
"Ancak, daha önce de buradaydık" uyarısını yapan Ghebreyesus, hükümetlerin geçen yıl karantina uygulamalarına erken son vererek "virüsün daha güçlü şekilde" geri gelmesine yol açtığını anımsattı.
''HENÜZ ÇOK ERKEN''
Ghebreyesus, Covid-19 aşı uygulamalarının başladığı ülkelerde hükümetlerin mevcut önlemlere son vermesi için henüz çok erken olduğu uyarısında bulundu.
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- İddialar bir adım öteye taşındı
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Boğaziçiliyi tutuklamak için suç vasfını değiştirdiler
- Mafya lideri Çakıcı, adliyeye 'çakarlı araç'la gitti!
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Kilidi bağımsız seçmen açacak
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Kılıçdaroğlu haklı mı, haksız mı (!)
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- İddialar bir adım öteye taşındı
- Erdoğan, 'yüz yüze eğitim' için tarih verdi
- Boğaziçiliyi tutuklamak için suç vasfını değiştirdiler
- Mafya lideri Çakıcı, adliyeye 'çakarlı araç'la gitti!
- 'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt
- Kilidi bağımsız seçmen açacak
- Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı
- Boğaziçi Üniversitesi'ne polis girdi
- Kılıçdaroğlu haklı mı, haksız mı (!)