DSÖ’nün raporunda Türkiye detayı: Dünya Sağlık Örgütü, bugün yapılacak bir basın toplantısını iptal etti

06 Ekim 2020 Salı, 08:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen hafta belirti göstermeyen corona virüsü vakalarının güncel tabloya eklenmediğini söylemesi ile başlayan tartışma devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü’nden kritik bir hamle geldi.

35 milyondan fazla insana bulaşan ve 1 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 ile ilgili bir basın toplantısı düzenleme hazırlığı içerisinde olan Dünya Sağlık Örgütü bugün kendi veritabanlarında kayıtlı gazetecilere bir bilgilendirme e-postası attı. Çalışmalarını Birleşmiş Milletler bünyesinde sürdüren Dünya Sağlık Örgütü bugün TSİ 11:00’de gerçekleştirmeyi planladığı basın toplantısını son dakikada iptal etme kararı aldı. Basın toplantısından sadece 6 saat önce iptal edilmesinin gerekçesi de açıklanmadı.

DSÖ’nün Avrupa Bürosu tarafından düzenlenmesi planlanan toplantının iptalini basın mensuplarına bir e-posta ile duyuran DSÖ’nün Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge’nin açıklamalarına yer verildi.

Avrupa ülkelerinin pandeminin yayılmasını yavaşlatmak için aldığı kararlar ve uyguladığı stratejiler ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanırken, Türkiye’ye özel bir bölüm ayrıldı.

DSÖ’nün gazetecilere gönderdiği e-postada Kluge’nin sözlerine yer verildi. Kluge, Birleşik Krallık, Almanya, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerin salgının yayılmasını yavaşlatmak için ciddi adımlar attığını söylerken Türkiye hakkında da övgüyle bahsetti.

“TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYA ÇOK İYİ KULLANILDI”

Kluge, “Türkiye’de sosyal medya anketleri, toplum ile iletişim için kullanıldı ve halkın coronavirüsten korunmak için önlemlerin anlaşılması ve gelişen Covid-19 politikalarının bilgilendirilmesi için uygulandı. Bu destekleyici iletişim ve hizmetler, halkta pozitif geri dönüş sağladı” yorumunu yaptı.

Öte yandan DSÖ’nün hazırladığı kapsamlı raporda da Türkiye hakkında, “DSÖ’nün Türkiye ofisi insanlara ‘Sağlığını korumak için ne yapıyorsun’ gibi sorular sorarak Twitter üzerinden anketler yaptı. Bu tür düşük bütçeli hamleler insanların kendi davranışları hakkında eleştirel düşünmesini ve bu pandemi günlerinde sosyal çevreleriyle etkileşimleri üzerine kafa yormalarını sağladı” yorumu yapıldı.

Kluge, Ramazan döneminde birçok ülkenin salgının önlenmesi için yeni çözümler bulduğunu hatırlatırken benzer bir durumun Noel döneminde de uygulanmasını beklediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca’nın asemptomatik vakaların genel vaka listesine dahil edilmediğini açıklamasının ardından Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yapmıştı. DSÖ, Türkiye'nin uyguladığı izolasyonu takdir ederken, tüm üye ülkelere raporlamayla ilgili de kritik bir çağrıda bulundu.

Yazılı açıklamada, “Türkiye, semptom gösteren ya da göstermeyen tüm Covid-19 pozitif vakalarını izole etmektedir. Bu yaklaşım bulaş zincirini kırmak için bir ön koşuldur. DSÖ, aynı zamanda, konuyla ilgili DSÖ rehberi kapsamında veri toplama ve pandemiye yanıt önlemlerinin uyumlu hale getirilmesine yönelik çağrılar yapmaktadır” denildi.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

İlk vakanın 11 Mart’ta görüldüğü Türkiye’deki güncel veriler dün akşam saatlerinde kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada dün 115.632 insana test yapıldığı açıklanırken son 24 saat içerisinde 1603 insanda Covid-19 tespit edildiği belirtildi.

Corona nedeniyle bugün 57 kişi hayatını kaybederken, Türkiye'deki toplam hasta sayısı 326 bin 46'ya, toplam vefat sayısı da 8 bin 498'e yükseldi. Paylaşılan güncel verilere göre bin 320 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece toplam iyileşen kişi sayısı 286 bin 370'e çıktı.

Tabloda ağır hasta sayısının bin 412 olduğu ifade edilirken hastalardaki zatürre oranın ise yüzde 6.2 olduğu belirtildi.