DSP Genel Başkanı Aksakal’dan KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü mesajı

15 Kasım 2020 Pazar, 12:33

Aksakal mesajında;

“1974 yılında “Ayşe'nin tatile çıkmasıyla" başlayan yaşam ve özgürlük mücadelesi 15 Kasım 1983'de Bağımsızlık ilanıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne evrilmiş, Bülent Ecevit'in “boş duvarlara” değil, Kıbrıs’ın Beşparmak Dağlarına yazdığı Türk milliyetçiliğinin bugün geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti ile kader birliği yapabilen bir KKTC ile taçlanması uluslararası egemen güçlerin bütün hesaplarını alt-üst etmeye yetmiştir.

Türkiye ve Kıbrıs Türkleri birlik ve beraberliklerini sonsuz kadar güçlendirerek sürdürecekler, tüm dünyanın tanıyacağı bir KKTC mutlaka yaratılacaktır.

KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yılını gururla ve coşkuyla kutluyor, bu vesileyle başta Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve Bülent Ecevit olmak üzere, vatan mücadelesinde canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.” sözlerine yer verdi.

Ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın davetlisi olarak KKTC’nin 37. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle bugün gerçekleştirilecek tören ve etkinliklere katılacak olan DSP Genel Başkanı Aksakal, Kıbrıs ziyareti esnasında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, DP Gelen Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Prof.Dr. Erhan Arıklı ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu da ziyaret edecek.