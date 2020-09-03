DSP'den Belediye Başkanı seçilip AKP'ye geçti

03 Eylül 2020 Perşembe, 21:43

Belediye başkanı seçildikten sonra geçen sürede Marmaraereğilisi için çok çalıştığını savunan Ata, "Şu andan itibaren DSP'den istifa ediyorum. Rozetimizi de inşallah sayın Cumhurbaşkanımız takacaktır. Hepimize Tekirdağ’a hayırlı olsun" dedi.

AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte yatırımları artırmaya devam edeceğiz" dedi.