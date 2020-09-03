DSP'den Belediye Başkanı seçilip AKP'ye geçti
Demokratik Sol Parti'den istifa eden Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, AKP'ye geçti. Ata, "Rozetimizi de inşallah sayın Cumhurbaşkanımız takacaktır" dedi.
Belediye başkanı seçildikten sonra geçen sürede Marmaraereğilisi için çok çalıştığını savunan Ata, "Şu andan itibaren DSP'den istifa ediyorum. Rozetimizi de inşallah sayın Cumhurbaşkanımız takacaktır. Hepimize Tekirdağ’a hayırlı olsun" dedi.
AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte yatırımları artırmaya devam edeceğiz" dedi.
Video Haberler
- Gerekirse gidip Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
- Aytaç Ünsal hastaneden böyle çıktı
- Pendik'te feci otobüs kazası: 24 yaralı
- İşportacı ile zabıta memurları arasında yumruklu kavga
- Fesli Kadir’le de görüntüleri ortaya çıktı
- Başkent'te skandal görüntüler! Yavaş talimat verdi
- Sıcaktan bunalan vatandaşlar Pendik’te denize girdi
- 5. kattan böyle yere attılar
- Akıllara durgunluk veren motosiklet kazası kamerada
- TELE 1'in ekranı böyle karardı