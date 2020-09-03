Düden Şelalesi, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Antalya'daki Düden Şelalesi ve Çayı Doğal Sit Alanı ile Muğla'daki Ortakent-Dağbelen-Konacık Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçeleri sınırlarında yer alan Düden Şelalesi ve Çayı Doğal Sit Alanı ile Muğla'nın Bodrum ilçesi sınırlarında bulunan Ortakent-Dağbelen-Konacık Doğal Sit Alanı'nın koruma statüleri yeniden değerlendirilerek, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.
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