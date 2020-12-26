Düğün takısı internetten takılabilecek

26 Aralık 2020 Cumartesi, 14:37

İnsan sağlığını etkileyen ve günlük hayatta kısıtlamalara yol açan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından düğünler de olumsuz etkilendi.

Kalabalık davetli topluluğuyla gerçekleştirilen sazlı sözlü eğlence ve kutlamalar salgını tedbirleri kapsamında yasaklanırken 1 saat ile sınırlandırılan düğünler nikah şeklinde düzenlenir oldu.

Belirli sayıda davetlinin katıldığı düğünlerde takı törenleri de hem evlenen çiftler hem de davetliler için sorun oluyor.

Hacettepe Teknokent'te üç gencin kurduğu yazılım şirketi, bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla "Goldtag" isimli cep telefonu uygulamasını hayata geçirdi.

Düğün takılarının internet ortamından alınıp takılmasına imkan sağlayan uygulama, kullanıcılarına bankalarla entegre biçimde 7 gün 24 saat altın alıp satma hizmeti sunuyor.

QR KODLU TAKI DÖNEMİ

Şirketin Kurucu Ortağı Dolunay Sabuncuoğlu,Goldtag'ın App Store ve Google Play'den indirilerek kullanıldığını belirterek uygulamanın tamamen bankacılık alt yapısıyla ilerlediğini söyledi.

İş planlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından onaylandığını vurgulayan Sabuncuoğlu, şu bilgileri verdi:

"Kullanıcılar havale/EFT veya kredi/banka kartları ile Goldtag üzerinden 7 gün 24 saat güvenle uygun fiyatta altın alıp satabiliyor. Alım miktarı 0,1 gramdan başlayıp gram, çeyrek, yarım ve tam altın şeklinde devam ediyor. Alınan bu altınlar, uluslararası standart olan 995/1000 saflığında olup Kuveyt Türk Katılım Bankası kasalarında saklanıyor. Kullanıcılar düğün, sünnet düğünü, doğum günü, bebek görümü gibi etkinlikler için başlık açarak takı ve hediye kabul ediyor. Oluşturulan etkinlik başlığı ve içeriğini WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları aracılığıyla arkadaşları veya yakınlarıyla paylaşıp QR kod veya düğün kodu yardımıyla Goldtag üzerinden hediyelerini alabiliyor."



