Dünya Çocuk Hakları Günü: 'Tüm çocuklara aynı hakları vermedikçe, içi boş bir gündür'

20 Kasım 2020 Cuma, 14:14

Tüm dünyada ve Türkiye'de kanuni hakları çiğnenen çocukları hatırlamayı amaçlayan Dünya Çocuk Hakları Günü her yıl 20 Kasım günü kutlanıyor.

Uluslararası Af Örgütü’nün belirttiğine göre; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, emek sömürüsü, pornografi, şiddet, yasa dışılık gibi olumsuz etkenlerin dahilinde, çocuk hakları ihlalleri daha büyük boyutlarda olmakta.

‘İnsan hakları’ kavramına dahil olan çocuk hakları 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde sosyal medya üzerinden de kutlandı. Kullanıcılar yaptıkları paylaşımda "Tüm çocuklara aynı imkan ve hakları vermedikçe, içi boş bir gündür", "Çocukların, çocukca yaşadığı ve öyle kaldığı bir dünyada yaşamaları temennisiyle.." ifadeleri kullanıldı.

İşte Twitter'da yapılan paylaşımlar...

"Tüm çocuklara aynı imkan ve hakları vermedikçe,içi boş bir gündür."

Tüm çocuklara aynı imkan ve hakları vermedikçe,içi boş bir gündür.#DünyaÇocukHaklarıGünü pic.twitter.com/MqOxlRzIKc — EylemM. (@Eylemm1903) November 20, 2020

"Çocukların, çocukca yaşadığı ve öyle kaldığı bir dünyada yaşamaları temennisiyle..."

"Ürkek bir serçe gibi eğme başını.

Kaldır başını ve dimdik dur.

Bu senin değil, ülkemin ayıbı.

Hırpalanmış yerlerinden öperim çocuk."

Ürkek bir serçe gibi eğme başını.

Kaldır başını ve dimdik dur.

Bu senin değil, ülkemin ayıbı.

Hırpalanmış yerlerinden öperim çocuk. #DünyaÇocukHaklarıGünü



|| Nazım Hikmet pic.twitter.com/d8zhMLAIuH — Feveran (@feveranha) November 20, 2020

"'Çocuklar, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek, hepimizin insanlık görevidir.'

Vatanı korumak; Çocukları korumakla başlar.."

”Çocuklar, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek, hepimizin insanlık görevidir.”



Vatanı korumak ;

Çocukları korumakla başlar...#MustafaKemalAtatürk #DünyaÇocukHaklarıGünü pic.twitter.com/Yyl2bDRZra — Mlk_çisem (@MlkCisem) November 20, 2020

"Bugün güzel bir gün ama herkes için değil. Bir resim iki hayat."

Bugün güzel bir gün ama herkes için değil. Bir resim iki hayat. #DünyaÇocukHaklarıGünü pic.twitter.com/LlRvZIo1bd — Eyüp (@EyupGumuss) November 20, 2020

"Bir çocuğun ölümünü görmektense evrene geliş biletimi iade etmek isterim."

"Bir çocuğun ölümünü görmektense evrene geliş biletimi iade etmek isterim."#DünyaÇocukHaklarıGünü pic.twitter.com/6xP6JlSlgh — Sidar Baran (@sidarbaran0) November 20, 2020

"Bugün #dünyaçocukhaklarıgünü imiş. Soruyorum dünya, bu çocuğun hakkı nerede?"

"Hakkın var çocuk, haklarının peşindeyiz."

"#DünyaÇocukHaklarıGünü kutlu olsun."