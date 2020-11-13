Dünya Diyabet Günü: 'Çocukların okul yaşamı desteklenmeli'

13 Kasım 2020 Cuma, 10:42

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, yaşam boyu devam eden kronik bir hastalık. Son araştırmalara göre dünyada 425 milyon, Türkiye’de ise yaklaşık 7,2 milyon diyabet hastası bulunuyor ancak bu hastalardan sadece 5,6 milyonu tedavi görüyor. Türkiye’de her 8 kişiden birinde diyabet görülürken, tanısı konulmamış 2,7 milyon diyabetli olduğu tahmin ediliyor. Ülkemizde 18 yaş altında 20 bin civarında Tip 1 diyabetli çocuk bulunuyor ve bunların en az 15 bin tanesini de okul çağındaki çocuklar oluşturuyor.

Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun diyabet tanısı konmuş çocukların okul yaşamı boyunca tedavilerinin desteklenmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması için öğretmenler ve aileler arasındaki yakın iş birliğinin gerekli ve önemli olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Diyabetli çocuklar haftada en az 30 saatlerini okulda geçirmekte ve tedavilerinin kesintisiz sürmesi yanında kendi akranları gibi bütün okul aktivitelerine katılmaları için öğretmenlerinin desteğine ihtiyaç duymakta. Anne ve babalar, diğer çocuklar gibi diyabetli çocukları da ellerinden tutup her sabah öğretmenlerine teslim ediyor ama onları okulda yaşıtlarından biraz farklı yaşam bekliyor. Anne ve babaların bütün günü çocukları ile okulda geçirmelerini bekleyemeyiz. Günümüzde, öğretmenlerin diyabet tedavisindeki rolü giderek artmakta. Öğretmenler, kan şekeri düşüklüğünde ve diğer acil durumlarda ne yapmaları gerektiği konusunda eğitim almalı. Ayrıca diyabetli çocukların ara öğünlerini almaları, insülinlerini yapmaları için kolaylık sağlanmalı ve arkadaşları ile uyumlu ve ayrımcılığa uğramadan bir okul yaşamı sürmeleri için çaba gösterilmeli. T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği iş birliği ve Sanofi Türkiye’nin koşulsuz desteğiyle 10 yıldır yürütülen Okulda Diyabet Programı sayesinde ülkemizde binlerce öğretmen, hemşire, okul yöneticisi ve okul personeli diyabeti tanıyor ve diyabetli çocuklara destek olmaya çalışıyor. Bu desteğin artarak sürmesini, annelerin çocuklarını sabahları gözleri arkada kalmadan okula bırakması için gerekenlerin yapılmasını, çocukların yüzlerinin hep gülmesini diliyoruz."