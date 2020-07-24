Dünya genelinde Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 636 bin 576’ya yükseldi

24 Temmuz 2020 Cuma, 10:04

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 289 bin 951 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 84 bin 207’ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Hindistan’da virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 645 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 288 bin 130’a ulaştı.

GÜNEY AMERİKA’DA ARTIŞ

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6’ncı sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 371 bin 96 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 17 bin 654 olarak rapor edildi. Şili’de can kaybı yükselerek 8 bin 838 olurken, vaka sayısı 338 bin 759’a yükseldi.

AVRUPA’DA VAKA VE CAN KAYBI SAYILARI

Avrupa’da ise İspanya’da toplam vaka sayısı 317 bin 246 olarak belirtilirken; hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 429 olarak açıklandı. İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 297 bin 146 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 554’e yükseldiği açıklandı.

İRAN’DA CAN KAYBI 15 BİN 74’E ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 74’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 284 bin 34’e çıktığı açıklandı.