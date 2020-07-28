Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 656 bin 686’ya yükseldi

28 Temmuz 2020 Salı, 10:19

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 433 bin 410 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 150 bin 444’e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 446 bin 397 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 87 bin 737’ye ulaştığı bildirildi.

Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7’nci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 389 bin 717 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 18 bin 418 olarak rapor edildi.

Şili’de can kaybı yükselerek 9 bin 187 olurken, vaka sayısı 347 bin 923’e yükseldi.

Bolivya’da son 24 saatte 1752 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 71 bin 181’e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 2 bin 647; iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 478 olarak rapor edildi.



MEKSİKA'DA 395 BİN 489

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika’da 4 bin 973 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 395 bin 489 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 342 kişi artarak 44 bin 22’ye ulaştı.



AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Avrupa’da ise İtalya’da toplam vaka sayısı 246 bin 286 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 112 olarak açıklandı.

Almanya’da şu ana kadar 207 bin 379 kişinin enfekte olduğu, bunların arasından 191 bin 400’ünün iyileştiği ve toplamda 9 bin 205 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Toplamda 9 bin 822 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika’da ise şu ana kadar 66 bin 428 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 17 bin 452 kişinin iyileştiği açıklandı.

İngiltere’de ise toplam vaka sayısı 300 bin 111 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 759’a yükseldiği açıklandı.

ASYA ÜLKELERİ

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 484 bin 136’ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 33 bin 461 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 954 bin 4 kişinin ise iyileştiği açıklandı.



Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 50 bin 838’e ulaşırken; toplamda 45 bin 692 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.



Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 838 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 100 bin 303 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 58 bin 173 kişinin iyileştiği açıklandı.



Filipinler’de ise salgında toplamda 82 bin 40 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 26 bin 446 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1945 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 15 BİN 912’YE ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 912’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 293 bin 606’ya çıktığı açıklandı.



