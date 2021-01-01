Dünya Sağlık Örgütü, Pfizer-BioNTech aşısının acil kullanımına onay verdi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Pfizer ile BioNTech firmalarının ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına onay verdi.
Çin'in Vuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli bir solunum yolu hastalığı tespit edildiğini Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bildirmesinin yıl dönümünde DSÖ'den önemli bir açıklama geldi.
Örgütten 2020'nin bitmesine saatler kala yapılan yazılı açıklamada, Pfizer ile BioNTech iş birliğiyle geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verildiği aktarıldı.
DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu, Kovid-19 aşılarına küresel erişim sağlamaya yönelik çok olumlu bir adım" değerlendirmesinde bulundu.
Simao, dünyada ihtiyaç duyulan tüm ülkelere aşıların eşit şekilde dağıtımı için büyük bir küresel çabaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
DSÖ ve ortaklarının 'güvenlik ve etkinlik standartlarına ulaşan diğer aşıları değerlendirmek için gece gündüz çalıştığını' belirten Simao, salgını sona erdirmek için tüm ülkelerin kritik aşı tedarikinin sağlanmasının hayati önem taşıdığının altını çizdi.
Pfizer ve BioNTech, aşı tedariki için ABD, Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Kanada ve Japonya ile anlaşmalar yapmıştı. ABD hükümeti, aşı adayının başarılı olması halinde 100 milyon doz aşı satın almak için 1.95 milyar dolar ödemeyi taahhüt ederken, AB aşıdan 300 milyon doz, İngiltere 40 milyon doz, Kanada 20 milyon doz, Japonya ise 120 milyon doz satın almak üzere ön sözleşmeler imzalamıştı.
Şirket, aşıdan 2021 sonuna kadar yaklaşık 1.3 milyar doz üretmeyi planlıyor.
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