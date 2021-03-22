Dünya Su Günü: 2 milyar insan temiz suya erişemiyor
UNESCO’nun Dünya Su Raporu'na göre dünya üzerinde 2 milyar insanın temiz suya düzenli erişimi yok, 4,3 milyar insan ise sıhhi tesisat kullanmıyor. UNİCEF’e göre dünyada her gün 5 yaş altı bin 400 çocuk temiz su, sanitasyon ve hijyen yoksunluğu yüzünden ölüyor. Türkiye’de ise su kıtlığı riski gün geçtikçe artıyor. NASA’ya göre Türkiye’de kuraklık devam ederse, mahsul üretimi tehlikeye girebilir.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
tarafından 1993 yılında alınan karara göre, 22 Mart “Dünya Su Günü” olarak
kabul ediliyor. Dünyada ise temiz suya erişim konusunda ise tablo gün geçtikçe
kötüye gidiyor. UNESCO’nun Dünya Su Raporu'na göre dünya üzerinde 2 milyar
insanın temiz suya düzenli erişimi yok, 4,3 milyar insan sıhhi tesisat
kullanmıyor. Su kaynaklarının kısıtlı olması ve artan çevre kirliliği nedeniyle
2050 yılına kadar bu sayının artması bekleniyor.
Dünya Su Raporu’na göre temiz
suya erişim konusunda en çok da, farklı nedenlerle ayrımcılığa maruz kalan
gruplar sıkıntı yaşıyor. Buna göre özellikle cinsiyetleri, yaşları, sosyo-ekonomik
durumları, etnik kökenleri, dinleri ve dilleri nedeniyle ayrımcılığa maruz
kalan gruplar, temiz su ve sıhhi tesisatlara erişim konusunda diğer gruplara
göre daha dezavantajlı durumda.
UNICEF’in tahminlerine göre ise,
temiz su, yeterli sanitasyon ve hijyen imkanlarının olmayışına bağlı ishalli
hastalıklar yüzünden her gün 5 yaş altı bin 400 kadar çocuk ölüyor.
SU KAYNAĞINA ERİŞİM SIKINTISI EN ÇOK AFRİKA’DA
Dünya Su Raporu’na göre su
kaynaklarına erişimi sınırlı olan insanların yarısından fazlası Afrika
ülkelerinde yaşıyor. Gecekondu mahallelerinde yaşayan insanlar, şehrin daha temiz
bölgelerinde yaşayanlara göre 10 ila 20 kat daha pahalıya su alıyor. Ancak
aldıkları suyun kalitesi büyük oranda daha düşük oluyor.
TEMİZ SUYA ERİŞİMDE GÖÇMENLER DEZAVANTAJLI
Temiz suya erişim konusunda
dezavantajlı durumda bulunan gruplar arasında ağırlıklı olarak savaş bölgelerinden
kaçan göçmenler bulunuyor. Verilere göre sığınma kamplarındaki temiz su ve
sıhhi tesisatların durumu, doluluk ve hijyen açısından kaygı uyandırıyor. Ekonomik
krizin pençesindeki Venezuela'dan kaçarak sınır komşusu Kolombiya'ya sığınan göçmenlerin
yaşadığı bölgeler ise raporda örnek olarak verilen kamplar arasında yer alıyor.
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN SU MİKTARI SON 20 YILDA YÜZDE 20 AZALDI
Birleşmiş Milletler (BM) 2020
Gıda ve Tarım Raporu'na göre ise dünya genelinde bir milyar 200 milyon insan su
sıkıntısı ile karşı karşıya. Raporda; artan küresel rekabet, iklim değişikliğinin
sonuçları, siyasi gerginlik ve çatışmaların bu bölgelerdeki sorunları daha da
körüklediğine işaret ediliyor. Su sorunun en fazla kırsal kesimlerde yaşayan
yoksulları, kadınları ve yerli halkları olumsuz yönde etkilediği bilgisi de
raporda yer alıyor.
Nüfus artışına bağlı olarak kişi
başına düşen su miktarının son 20 yılda yüzde 20 oranında azaldığı belirtilen
raporda, bu oranın Kuzey Afrika ve Batı Asya'da yüzde 30'u bulduğu ifade
ediliyor.
TÜRKİYE’DE DURUM NE?
Türkiye de su kıtlığı çekme
riskiyle karşı karşıya olan ülkelerin başında geliyor. Devlet Su İşleri’nin
(DSİ) resmi sitesinde yer alan kriterlere göre, ülkede kişi başına düşen su
miktarı kriteri üzerinden ülkeler “su zengini” veya “su fakiri” olarak
nitelendiriliyor. Bu sıralamaya göre kişi başına düşen yıllık su miktarı 8.000
m3’ten fazla olan ülkeler su zengini, 2.000 m3’ten az olan ülkeler su kıtlığı
yaşayan ülkeler ve 1.000 m3’ten az olan ülkeler ise su fakirliği çeken ülkeler
arasında yer alıyor.
DSİ’nin verilerine göre
Türkiye’de yıllık kişi başına düşen su miktarı yaklaşık 1519 m3. Bu miktar ile
de Türkiye, su kıtlığı çeken ülkeler kategorisinde yer alıyor. Ancak, TÜİK’in
2030 yılı için 100 milyonluk nüfus tahmini göz önünde bulundurulduğunda, mevcut
su miktarı ve tüketimi sabit kaldığında kişi başı kullanımın 1120 m3/yıl
civarında olacağı öngörülüyor.
NASA’DAN TÜRKİYE’YE UYARI: “SON 15 YILIN EN KÖTÜ DÖNEMİ”
Amerikan Havacılık ve Uzay
Dairesi (NASA), Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO)
uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı sularının durumunu
hesapladı. NASA yeryüzü gözlemevi tarafından yayınlanan verilere göre Türkiye'nin
yer altı su rezervlerinin ortalama seviyenin altında yer alıyor ve kuraklık
riskiyle karşı karşıya.
Yayımlanan raporda, "2021'in
başlamasıyla birlikte Türkiye'nin büyük bölümünde şiddetli kuraklık yaşanıyor.
Ülkenin en kalabalık şehri olan (15 milyon) İstanbul çevresindeki çok sayıda
rezerv 15 yılın en düşük seviyesinde. Bu koşullar devam ederse mahsul üretimi
tehlikeye girebilir" ifadelerine yer verildi.
Türkiye’ye son uyarı ise Dünya
Yaban Hayatı Fonu’ndan (WWF) geldi. Buna göre Türkiye’de İstanbul ve Ankara da
dahil olmak üzere 10 şehir su kıtlığıyla karşı karşıya ve bu durum
kuraklığın beraberinde, planlama eksiliğinden kaynaklanıyor.
Dünya
Yaban Hayatı Fonu verilerine göre Türkiye’nin su kıtlığı riski oranı 2.78’e
düştü. Dünyanın en riskli bölgesi kabul edilen Filistin’de ise bu oran 3.67
seviyesinde. Dünyada en az riske sahip olan ülke ise 1.54 oranla Norveç.
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