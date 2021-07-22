Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Selvi İlyasoğlu'ndan altın madalya
Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Selvi İlyasoğlu, kızlar 57 kiloda İsveçli rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selvi İlyasoğlu, altın madalya kazandı.
Türkiye'yi kızlar 57 kiloda temsil eden Selvi, finalde karşılaştığı İsveçli Tindra Olivia Dalmyr'i 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
49 kiloda güreşen Sevim Akbaş ise Polonyalı Wiktoria Agnieszka Kamela'yı 10-6 yenerek bronz madalya aldı.
Diğer bronz madalya müsabakalarında 43 kiloda Eda Nur Ersoy, Macar Liliana Kapuvari'ye, 65 kiloda Duygu Gen, Hint Varsha Varsha'ya, 73 kiloda Bükrenaz Sert de ABD'li Lillian Alene Freitas'a yenildi.
Şampiyonada yarın 46 kiloda Şevval Çayır, 53 kiloda Tuba Demir, bronz madalya karşılaşmalarına çıkacak.
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