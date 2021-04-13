Dünyaca ünlü bir pizza markası ABD'de tam otonom sipariş teslimatına başladı

13 Nisan 2021 Salı, 17:00

Markalar, günden güne gelişen teknolojiye ayak uydurmaya devam ediyor. Son olarak bir pizza markası, yeni bir sistemi devreye soktu. Otonom sistemi deneyimlemek isteyen dünyaca ünlü pizza zinciri, Nuro isimli üreticiye ait R2 modelini yeni teslimat aracı olarak belirledi. Ünlü pizza markasının ana üssü olan Houston'da göreve başlayacak bu araçlar, tamamen otonom şekilde kullanıcılara siparişlerini ulaştıracak.

Pizza devi, paylaştığı basın açıklaması ile bunun bir seçenek olarak ana menüye ekleneceğini belirtti. Yani siparişinizi verdikten sonra "otonom otomobil" seçeneğini işaretleyerek bu sistemi kullanabileceksiniz. Siparişinizin durumu telefonunuza an an iletilecek. Hatta aracın üzerinde bulunan bir ekran sayesinde siparişinizi güvenli bir şekilde aracın içerisinden alabileceksiniz.



Ünlü pizza markası, modelin Amerikan Ulaştırma Bakanlığı'ndan onay aldığının da altını çiziyor. İlk önce Houston'da başlayacak bu pilot program, daha sonra pizza zincirinin Amerika'daki tüm bayilerinde standart seçenekler arasına eklenecek. Kullanıcılar araç içerisinden pizzalarını, telefonlarına ulaşan bir kod sayesinde alabilecek. Pizza zinciri, bu otonom sisteme bir de ödeme kiosk'u eklemek istiyor.

Pizza markasının AR&GE bölümünün başındaki Dennis Maloney, "Hala otonom teslimat sistemleri hakkında öğrenmemiz gereken çok fazla şey var. Fakat bu program sayesinde bu alandaki tecrübemizi artırıyoruz. Bu sayede kullanıcılarımızdan gelecek geribildirimi de değerlendireceğiz. Eğer işler istediğimiz gibi giderse bu sistem hakkında daha fazla planımız var" dedi.



OTONOM TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Otonom teknolojisi, otomatik kontrol sistem donanımları sayesinde insan faktörüne ihtiyaç duymadan çevre şartlarını algılayarak çalışabilen robotik bir sistemdir. Bu araçlar, çevresini algılayabilir ve insan müdahalesi olmadan çalışabilir. Bir kişinin herhangi bir zamanda aracın kontrolünü ele geçirmesi veya bir kişinin araçta bulunması gerekmez.

Hızlı ve yüksek, en doğru anlık karar analizleri sayesinde insan hatalarını minimum seviye indiren ve hatta tamamen yok eden farklı özelliklere sahip bu robotik araçlar, Covid-19'un hayatımıza soktuğu "sosyal mesafe" kavramı ile birlikte çoğu sektörde oldukça yaygınlaşacak gibi görünüyor.





