Dünyanın en büyük varlık yöneticisi gelecek yıla ilişkin görünüm raporunu yayınladı

08 Aralık 2020 Salı, 17:36

COVİD-19 PANDEMİSİ DEĞİŞİMLERİ HIZLANDIRDI

Gelecek yıla ilişkin görünüm raporunu yayınlayan BlackRock, Covid-19 pandemisinin ekonomilerin ve toplumların işleme şeklindeki büyük değişimleri hızlandırdığına ve yeni bir yatırım düzenine geçildiğine dikkat çekiyor

Yeni bir yatırım düzenine geçildiği belirtilen raporda, "Covid-19 pandemisi ekonomilerin ve toplumların işleme şeklindeki büyük değişimleri hızlandırdı. Sürdürebilirlik, eşitsizlik ve jeopolitik ve makro politika konusunda dönüşümler olduğunu görüyoruz." sözlerine yer verildi.

Yeni yatırım düzeninin hala gelişme aşamasında olduğu ve yatırımcıların uyum sağlaması gerektiği belirtilen raporda, bununla birlikte yeni düzenin özelliklerinin netleşmeye başladığı ve şu andan itibaren bunun portföy tahsisi üzerinde köklü bir yeniden düşünmeyi gerektirdiğine dikkat çekildi.

Raporda, geleneksel iş çevrimi stratejinin pandemide işlemediği ifade ediliyor. Buna göre pandemi süreci daha çok hızlı ekonomik toparlanmanın takip ettiği bir doğal felakete benziyor.

Pandeminin ilk döneminde finans piyasaları için önemli olan toplam ekonomik kaybın küresel finans krizi sonrasında kıyasla çok daha sınırlı olacağının varsayıldığı belirtilen raporda, bunun gelir şoku olduğu sürece tüketici ve şirketlere güçlü politika desteği olması şartına bağlı olduğu ve bu çerçevede aşı deneylerinin ilk sonuçlarının bu anlamda güven verici olduğuna dikkat çekildi.

KORONAVİRÜS VAKALARI DOĞRUDAN EKONOMİK KÜÇÜLMEYLE SONUÇLANABİLİR

BlackRock'a göre bastırılmış talebin serbest kalması ekonominin 2021'de önemli ölçüde hızlanabileceğinin sinyali.

Raporda ABD ve Avrupa'nın çok kısa vadede bazı zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Öyle ki artan koronavirüs vakaları doğrudan ekonomik küçülmeyle sonuçlanabilir.

Özellikle ABD'de politika yorgunluğu riskinin arttığı belirtilirken politika desteğinin devam etmesinin kalıcı bir ekonomik hasarın önlenmesi için hayati önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Ancak BlackRock'a göre pozitif aşı haberleri bu konuda gidişatı değiştirecek bir öneme sahip. Çünkü politika yapıcılar, şirketler ve piyasalar için Covid sonrası döneme geçiş konusunda netlik kazandırıyor.

"Sonuç olarak piyasada kısa vadede oluşabilecek bir volatilitenin ötesine bakmaktan yanayız. Genel olarak risk yanlısı duruşumuzu artırıyoruz." denen raporda, hisse senetlerinde taktik olarak ağırlık artırıldığı ve sektörel bir yaklaşımın benimsendiği belirtildi.

BlackRock, pandeminin dönüştürücü etkisinden dolayı teknoloji ve sağlık sektörlerini beğeniyor. Ayrıca bunun, gelişen piyasa hisseleri ve küçük sermayeli ABD şirketlerinin hisseleri gibi ekonominin yeniden hızlanmasından en fazla fayda sağlayacak olan varlıklardan yana bir tercihle dengelediğini ifade etti.

Bölgenin virüsle etkin mücadelesinden dolayı Japonya hariç Asya hisselerinde ve Asya tahvillerinde ağırlığı artırırken, Çin'in büyümesine karşı hassasiyeti yüksek varlıkları beğendiğini belirtti.

"HİSSE SENETLERİNDE YÜKSEK TAHSİSİMİZİ KORUYORUZ"

Yüksek enflasyona daha sınırlı nominal faizler ile tepki verilmesiyle birlikte politika devriminin bizim stratejik görüşlerimiz üzerinde büyük etkileri var. Merkez bankaları enflasyon artsa bile nominal faizlerdeki artışları sınırlamaya niyetli gibi görünüyor. Yatırımcıların bu ortamda yön bulması için yeni bir stratejiye ihtiyacı var. Hazine tahvillerinde ağırlığı düşürüyoruz ve hisse senetlerinde enflasyonun yükseldiği dönemlere kıyasla daha yüksek olan tahsisimizi koruyoruz.