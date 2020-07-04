Dünyanın en yaşlı kedisi Rubble 31 yaşında hayatını kaybetti

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 09:55

İngiltere'nin Exeter kentinde sahibiyle birlikte yaşayan 'dünyanın en yaşlı kedisi' unvanına sahip Rubble’ın geçen Nisan ayında hayatını kaybettiği belirtildi. 5 Mayıs 1988 tarihinde doğan Maine Coon cinsi kedi insan yaşıyla yaklaşık 150 yıllık bir ömür sürdü.

Exeter kentinde yaşayan Michelle Heritage henüz 20 yaşında bir öğrenciyken, Maine Coon cinsi yavru bir erkek kedi sahiplendi.

Rubble, geçen yılında Mayıs ayında 31 yaşına ulaşarak 'dünyanın en yaşlı kedisi' olarak ünlendi. Bu yaklaşık olarak 150 insan yaşına denk genk geliyor. 3 Ocak 2020 itibariyle de dünyanın doğrulanmış en yaşlı yaşayan kedisi oldu.

ÖLÜM SEBEBİ YAŞLILIK

Ancak, Rubble’dan 32 yaşına girmeden kısa bir süre önce üzücü haber geldi. Heritage, 1988’den beri en yakın arkadaşı olan can dostunun belirli bir sağlık sorunu olmadığını, ancak ölümünden önce çok zayıfladığını ve yaşlılık nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Kedisini çocuğu gibi sevdiğini belirten Heritage, yaşadığı üzüntüyü tarif edemeyeceğini, ancak Ruffle ile geçirdiği mutlu bir 31 yıl için şükran duyduğunu ve ona iyi baktığı için vicdanının rahat olduğunu açıkladı.