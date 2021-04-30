Dünya'nın kıtasal kabuğu düşünülenden 500 milyon yıl önce ortaya çıkmış

30 Nisan 2021 Cuma, 09:44

Yeni araştırmaya göre Dünya'nın kıtasal kabuğu 3,7 milyar yıl önce ortaya çıktı. Bu da kabuğun düşünüldüğünden 500 milyon yıl daha erken oluştuğunu gösteriyor.

Gezegenin topraklarının tam olarak ne zaman oluştuğunun belirlenmesi, yaşamın ortaya çıktığı koşulların da anlaşılmasını sağlayacak.

Zira kıtasal kabuğun hava sirkülasyonuyla doğal yollarla aşınmasının, yıllar boyunca okyanuslara önemli minerallerle besin maddeleri sağladığı biliniyor. İşte bu maddeler de yaşamın gelişiminde muhtemelen büyük rol oynadı.

Bu nedenle bilim insanları kıtasal kabuğun tarihini anlamanın, yaşamın oluşumuna dair önemli ipuçları sağlayacağını ifade ediyor.

Norveç'teki Bergen Üniversitesi'nden Desiree Roerdink ve meslektaşları, bu amaçla Avustralya, Güney Afrika ve Hindistan'daki 6 bölgeden alınan 30 eski kayaç örneğini analiz etti.

Bu kayaçlar, mineral bakımından zengin suların deniz suyuyla reaksiyona girdiği okyanus tabanındaki çatlaklarda oluşan barit minerali içeriyordu.

Bulgularını 26 Nisan'da Avrupa Yerbilimleri Birliği'nin internet üzerinden yapılan toplantısında sunan Roerdink, "Baritler zamanla değişmez, kimyaları oluştukları çevrenin parmak izlerini taşır" diye konuştu:

“Yani özünde, Dünyanın ilk dönemlerindeki süreçleri göstermesi gerçekten harika kayıt cihazlarıdır.”

Roerdink ve ekibinin barit minerali üzerindeki analizleri, kıtasal kabuğun okyanusu besleyecek şekilde aşınması sürecinin 3,7 milyar yıl önce başladığını gösterdi.

Bu da kabuğun, barit mineraline odaklanmayan önceki araştırmaların işaret ettiği tarihten yarım milyar yıl önce ortaya çıktığı anlamına geliyor.

Roerdink, "Bu çok büyük bir zaman dilimi. Yaşamın nasıl geliştiğini düşünme şeklimizi etkileyecek" ifadelerini kullandı.

Bilim insanlarının genellikle yaşamın denizin derinliklerinde oluştuğunu düşündüğünü aktaran Rodernik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Karada aynı zamanlarda yaşamın gelişip gelişip gelişmediğini gerçekten bilmiyoruz. Ama şurası kesin: O dönemde toprak oradaydı.”