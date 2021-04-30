Dünya'nın kıtasal kabuğu düşünülenden 500 milyon yıl önce ortaya çıkmış
Norveç'teki Bergen Üniversitesi'nden Desiree Roerdink ve meslektaşları kıtasal kabuğun okyanusu besleyecek şekilde aşınması sürecinin 3,7 milyar yıl önce başladığını keşfetti.
Yeni araştırmaya göre Dünya'nın kıtasal kabuğu 3,7 milyar
yıl önce ortaya çıktı. Bu da kabuğun düşünüldüğünden 500 milyon yıl daha erken
oluştuğunu gösteriyor.
Gezegenin topraklarının tam olarak ne zaman oluştuğunun
belirlenmesi, yaşamın ortaya çıktığı koşulların da anlaşılmasını sağlayacak.
Zira kıtasal kabuğun hava sirkülasyonuyla doğal yollarla
aşınmasının, yıllar boyunca okyanuslara önemli minerallerle besin maddeleri
sağladığı biliniyor. İşte bu maddeler de yaşamın gelişiminde muhtemelen büyük
rol oynadı.
Bu nedenle bilim insanları kıtasal kabuğun tarihini
anlamanın, yaşamın oluşumuna dair önemli ipuçları sağlayacağını ifade ediyor.
Norveç'teki Bergen Üniversitesi'nden Desiree Roerdink ve
meslektaşları, bu amaçla Avustralya,
Güney Afrika ve Hindistan'daki 6 bölgeden alınan 30 eski kayaç örneğini analiz
etti.
Bu kayaçlar, mineral bakımından zengin suların deniz suyuyla
reaksiyona girdiği okyanus tabanındaki çatlaklarda oluşan barit minerali
içeriyordu.
Bulgularını 26 Nisan'da Avrupa Yerbilimleri Birliği'nin
internet üzerinden yapılan toplantısında sunan Roerdink, "Baritler zamanla
değişmez, kimyaları oluştukları çevrenin parmak izlerini taşır" diye
konuştu:
“Yani özünde, Dünyanın ilk dönemlerindeki süreçleri
göstermesi gerçekten harika kayıt cihazlarıdır.”
Roerdink ve ekibinin barit minerali üzerindeki analizleri,
kıtasal kabuğun okyanusu besleyecek şekilde aşınması sürecinin 3,7 milyar yıl
önce başladığını gösterdi.
Bu da kabuğun, barit mineraline odaklanmayan önceki araştırmaların
işaret ettiği tarihten yarım milyar yıl önce ortaya çıktığı anlamına geliyor.
Roerdink, "Bu çok büyük bir zaman dilimi. Yaşamın nasıl
geliştiğini düşünme şeklimizi etkileyecek" ifadelerini kullandı.
Bilim insanlarının genellikle yaşamın denizin
derinliklerinde oluştuğunu düşündüğünü aktaran Rodernik, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Karada aynı zamanlarda yaşamın gelişip gelişip gelişmediğini gerçekten bilmiyoruz. Ama şurası kesin: O dönemde toprak oradaydı.”
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