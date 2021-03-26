‘Düşler ve Hiçlik’
Düşler ve Hiçlik (Tilki Yayınevi), çağdaş sanat çalışmaları yurt içinde ve yurt dışında sergilenen fotoğraf sanatçısı Can Sarıçoban’ın ilk kitabı. Üçüncü bir şahıs üzerinden anlatılan; yabancılaşma, ait olamama ve anlamsızlık duygusuyla mücadele eden, varoluş sancıları yaşayan ve uzaklara gitme, yeni şeyler keşfetme tutkusu içinde olan Atilla’nın hikâyesi. Ve her keşfedişin aslında kendini, kendinden bir parçayı keşfetmek olduğunun anlatılması. Uzaklardaki bir geçmiş ve gelecek arasına sıkışmış genç bir delikanlının gözünden soluksuz bir yolculuğa tanıklık.
Çağdaş sanatın genç ve yetenekli isimlerinden fotoğraf sanatçısı Can Sarıçoban, varoluş sancıları yaşayan ve hep bir arayış içinde olan bir gencin yaşadığı ruhsal karışıklıkları kaleme aldığı ilk kitabı, Düşler ve Hiçlik, (Tilki Yayınevi) raflarda.
Can Sarıçoban’ın Düşler ve Hiçlik adlı kitabında üçüncü bir şahıs üzerinden anlattığı uzaklara gitme, arama, yeni şeyler keşfetme tutkusu içinde olan genç bir adamın, Atilla’nın hikâyesi. Ve her keşfedişin aslında kendini, kendinden bir parçayı keşfetmek olduğunun anlatılması.
Anlatıcı, romanın kahramanı Atilla ile bir tesadüf sonucu Paris’te tanışır. Çocukluğu 90’lı yıllara denk gelen kuşağın yaşadığı zorluk ve olayların içindedir. Kendisine karşı değer ve onay sorunu yaşayan, içinde kaynağını tam olarak bilmediği bir suçluluk duygusu taşıyan, başladığı şeyleri yarım bırakan, bu konuda kendisinin büyük bir suçu olmamasına rağmen, sonuçta bir tür ‘olmamışlık’ hissiyatının etkisi altında kalan bir karakter.
Can Sarıçoban, Düşler ve Hiçlik’te, okuyucuyu “uzaklardaki bir geçmiş ve gelecek” arasına sıkışmış gencecik bir delikanlının gözünden, soluksuz bir yolculuk sunuyor.
Kitabın ön kapak fotoğrafı Sarıçoban’ın “Le Peysage De La Solitude” adlı sergisinin bir parçası.
Düşler ve Hiçlik / Can Sarıçoban / Tilki Yayınevi / 175 s.
CAN SARIÇOBAN: 1987 yılında İstanbul’da doğan Can Sarıçoban 2008’de Kimya lisans egˆitimini tamamlayarak Staj yapmak üzere Almanya’ya gitti. Bir süre sonra Paris’e yerleşmeye karar vererek taşınır.
Paris’te Cours de Civilisation Française’de dil eğitimi, CLCF’te sinema egˆitimi aldı.
Magnum Photos ve ünlü moda fotogˆrafçısı Paolo Roversi tarafından desteklenen SPEOS adlı fotogˆraf okulunda yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Ögˆrencilik yıllarında geçimini Paris Moda Haftası’nda backstage fotogˆrafçılıgˆı yaparak sagˆlayan sanatçı, 2013 yılında Paris’in çeşitli parklarından oluşturduğu Le Paysage de la Solitude adlı ilk kis¸isel sergisini Paris B&B Galerie’de açtı.
2014 yılında I·stanbul’a dönerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi fotogˆraf bölümünde doktora dersleri aldı. Aynı yıl Gama Art Galler sanatçıları arasına katılan Can Sarıçoban’ın eserleri gerek ülke içinde gerekse uluslar arası sanat etkinliklerinde sanatseverlerin ilgi odağı oldu.
2013-2020 yılları arasında Türkiye ve Dünyanın bir çok ülkesinde fotoğraf sanatının en iyi örnekleriyle eserleri sergilendi. Fotoğraf çalışmalarının yanı sıra felsefe üzerine eğitim almaya devam eden Sarıçoban, çeşitli seminerlere konuşmacı olarak katıldı, birbirinden farklı dergilerde yazıları yayınlandı.
Video Haberler
- Silahlı soyguncuları sandalye ile kovaladı
- Canlı yayında Tansu Çiller'e ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul Sözleşmesi'nin feshi İzmir'de protesto edildi
- Kadıköy'de kurşun yağmuru! Ekipler harekete geçti
- Çiğ köfteciye saldırıda istenen ceza belli oldu
- Otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi! İşte o anlar
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Maske kullanımı ne zaman bitecek?
- Kanser riskini 5 kat artırıyor; çay içerken dikkat!
- Genç kadın mastürbasyon yapan tacizciyi ifşa etti
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp Web'e beklenen özellik geliyor
- “Eşcinsel” dedi öldüresiye dövdü
- Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması
- Cumhuriyet Savcısı kutlama sırasında başından vuruldu
- AYM, tutuklanan HDP İstanbul yöneticilerini haklı buldu
- Şevval Sam'ın karavanının acı sırrı ortaya çıktı!
- TRT'nin ünlü spikeri ekranlara veda etti!
- Kanser riskini 5 kat artırıyor; çay içerken dikkat!
- AKP dosyasındaki terör örgütü
- IIF dolar/TL'nin 'adil değer' tahminini açıkladı