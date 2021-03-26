26 Mart 2021 Cuma, 00:03

Çağdaş sanatın genç ve yetenekli isimlerinden fotoğraf sanatçısı Can Sarıçoban, varoluş sancıları yaşayan ve hep bir arayış içinde olan bir gencin yaşadığı ruhsal karışıklıkları kaleme aldığı ilk kitabı, Düşler ve Hiçlik, (Tilki Yayınevi) raflarda.

Can Sarıçoban’ın Düşler ve Hiçlik adlı kitabında üçüncü bir şahıs üzerinden anlattığı uzaklara gitme, arama, yeni şeyler keşfetme tutkusu içinde olan genç bir adamın, Atilla’nın hikâyesi. Ve her keşfedişin aslında kendini, kendinden bir parçayı keşfetmek olduğunun anlatılması.

Anlatıcı, romanın kahramanı Atilla ile bir tesadüf sonucu Paris’te tanışır. Çocukluğu 90’lı yıllara denk gelen kuşağın yaşadığı zorluk ve olayların içindedir. Kendisine karşı değer ve onay sorunu yaşayan, içinde kaynağını tam olarak bilmediği bir suçluluk duygusu taşıyan, başladığı şeyleri yarım bırakan, bu konuda kendisinin büyük bir suçu olmamasına rağmen, sonuçta bir tür ‘olmamışlık’ hissiyatının etkisi altında kalan bir karakter.

Can Sarıçoban, Düşler ve Hiçlik’te, okuyucuyu “uzaklardaki bir geçmiş ve gelecek” arasına sıkışmış gencecik bir delikanlının gözünden, soluksuz bir yolculuk sunuyor.

Kitabın ön kapak fotoğrafı Sarıçoban’ın “Le Peysage De La Solitude” adlı sergisinin bir parçası.

Düşler ve Hiçlik / Can Sarıçoban / Tilki Yayınevi / 175 s.

CAN SARIÇOBAN: 1987 yılında İstanbul’da doğan Can Sarıçoban 2008’de Kimya lisans egˆitimini tamamlayarak Staj yapmak üzere Almanya’ya gitti. Bir süre sonra Paris’e yerleşmeye karar vererek taşınır.

Paris’te Cours de Civilisation Française’de dil eğitimi, CLCF’te sinema egˆitimi aldı.

Magnum Photos ve ünlü moda fotogˆrafçısı Paolo Roversi tarafından desteklenen SPEOS adlı fotogˆraf okulunda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Ögˆrencilik yıllarında geçimini Paris Moda Haftası’nda backstage fotogˆrafçılıgˆı yaparak sagˆlayan sanatçı, 2013 yılında Paris’in çeşitli parklarından oluşturduğu Le Paysage de la Solitude adlı ilk kis¸isel sergisini Paris B&B Galerie’de açtı.

2014 yılında I·stanbul’a dönerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi fotogˆraf bölümünde doktora dersleri aldı. Aynı yıl Gama Art Galler sanatçıları arasına katılan Can Sarıçoban’ın eserleri gerek ülke içinde gerekse uluslar arası sanat etkinliklerinde sanatseverlerin ilgi odağı oldu.

2013-2020 yılları arasında Türkiye ve Dünyanın bir çok ülkesinde fotoğraf sanatının en iyi örnekleriyle eserleri sergilendi. Fotoğraf çalışmalarının yanı sıra felsefe üzerine eğitim almaya devam eden Sarıçoban, çeşitli seminerlere konuşmacı olarak katıldı, birbirinden farklı dergilerde yazıları yayınlandı.