Düşünsel okuma ve drama atölyeleri

02 Mart 2021 Salı, 00:04

Altın Kitaplar Akademi, eğitim bilim alanındaki çağdaş yaklaşımları, yenilikçi uygulamaları ve yaratıcı öğretim materyallerini kitaplar aracılığıyla okurlara sunarken, atölyeler, seminerler, konferanslar, bültenler, canlı yayınlar ve çevrimiçi destek programlarıyla yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Kişisel gelişim ve mesleki gelişim okumalarının iç içe geçtiği, her yaştan okur için bir yol haritası niteliğindeki Düşünsel Okuma’da yer alan ıraksak, yakınsak, yanal, paralel ve yaratıcı düşünme biçimlerine yönelik uygulamalar sadece yazılı metinleri değil, okurun kendisiyle ve dünyayla kurduğu ilişkiyi de okumasına, yeniden düşünüp yapılandırmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Düşünsel Okuma, “Kişisel deneyim ve sistemli düşünmeyle derinleşen, düş ile düşünceyi birleştiren yaratıcı bir okuma nasıl yapılabilir? Bir metni okuma biçimleri dünyayı okuma biçimine nasıl dönüştürülebilir?” sorularına yanıt veriyor.

Öğrenme sürecinde merakın değeri, öğrenme yolculuğumuzda merakın bize nasıl eşlik ettiği, dramanın merak ve öğrenmeyle ilişkisine değinen Meraklısına Drama Atölyeleri, ilkokul düzeyinde 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeyi amaçlarken hem kuramsal hem de uygulamalar aracılığıyla ve merakla bilgilerin izini sürüyor.

Öğrenme Meraklıları ekibinin alanında uzman yirmi dört eğitimcisi tarafından yazılan ve yine onların eleştirel süzgecinden geçen metinlerde, uygulamalar ve çeşitli öneriler bulunuyor.

NİLAY YILMAZ: Lisans ve yüksek lisansını İngiliz Dili ve Öğretimi alanında, doktora eğitimini ise Türkçe Öğretimi ve Çocuk Edebiyatı üzerinde yaptı. 25 yıl devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Doktora tezi ile 2014 Oğuz Tansel Halk Bilimleri Araştırma Ödülü aldı. Yetişkinler için öyküler ve makaleler, eğitimciler için kılavuzlar yayımlasa da en çok çocuklara yazmayı seviyor. Tiyatro, öykü, roman, etkinlik ve resimli kitap türünde yapıtları var. Doğal yaşam, bilinçli farkındalık (mindfulness), yoga ve doğru nefes alma tekniklerini çocuklara sanat, yaratıcı drama ve oyun aracılığıyla öğretiyor. Çocuk ve kadın çalışmaları, haklar eğitimi, yaratıcı okuma ve yazma programları, çocuklar için felsefe, ileri düzey düşünme teknikleri, üst düzey okuma becerileri ve yaratıcı düşünme testleri üzerinde çalışmaktan ve merak etmekten bıkmıyor.

ÖĞRENME MERAKLILARI PLATFORMU (ÖMEK): Alanında uzman 24 meraklı eğitmenin Ağustos 2018'de bir araya gelmesiyle oluşan Öğrenme Meraklıları Platformu, Haziran 2019'da kooperatif kuruluşunu gerçekleştirdi. Öğrenme Meraklıları Eğitim Kooperatifi (ÖMEK) bir 'sosyal girişim' olarak eğitimin farklı düzlemlerinde çalışmalarına devam ediyor.

Bireyin ve toplumun gelişimine etki ederek herkes için sürdürülebilir bir dünyaya katkı sunmayı hedefleyen Öğrenme Meraklıları Sosyal Girişimi, kurumsal eğitimler, program geliştirme ve danışmanlık hizmetleri veriyor.

ÖMEK, eğitim hakkından yeterince yararlanamayan dezavantajlı gruplara ulaşmayı amaç edinen, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Özgün ve nitelikli çalışmalarını 'meraklılar'la buluşturmak için birçok eğitim buluşması düzenleyen ÖMEK, yolculuğuna çevrimiçi eğitimler, canlı yayınlar ve söyleşilerle devam ediyor.