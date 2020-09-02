Duygu Delen'in ölümü hakkında açılan Ekşisözlük başlıkları engellendi!

02 Eylül 2020 Çarşamba, 10:57

Gaziantep'te, Mehmet Kaplan'ın 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek öldüğü öne sürülen Duygu Delen'in, şüpheli ölümüyle ilgili Ekşisözlük'te açılan başlıklar Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği’nin 2 farklı kararı ile engellendi.

Söz konusu başlıklar "Atlantik Halı" ve "Bileç Kaplan’ın katil oğlu" olurken, sayfaya girildiğinde "Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği karar uyarınca başlıkta yer alan içeriklere erişimin engellendiği" yazısıyla karşılaşılıyor.

Atlantik Halı, Duygu Delen’in ölümündeki şüpheden dolayı tutuklanan Mehmet Kaplan'ın babasının sahibi olduğu bir şirket.