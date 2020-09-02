Duygu Delen'in ölümü hakkında açılan Ekşisözlük başlıkları engellendi!
17 yaşındaki Duygu Delen’in, Mehmet Kaplan’ın evindeki şüpheli ölümü hakkında açılan Ekşisözlük başlıkları Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği’nin 2 farklı kararı ile engellendi.
Gaziantep'te, Mehmet Kaplan'ın 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek öldüğü öne sürülen Duygu Delen'in, şüpheli ölümüyle ilgili Ekşisözlük'te açılan başlıklar Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği’nin 2 farklı kararı ile engellendi.
Söz konusu başlıklar "Atlantik Halı" ve "Bileç Kaplan’ın katil oğlu" olurken, sayfaya girildiğinde "Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği karar uyarınca başlıkta yer alan içeriklere erişimin engellendiği" yazısıyla karşılaşılıyor.
Atlantik Halı, Duygu Delen’in ölümündeki şüpheden dolayı tutuklanan Mehmet Kaplan'ın babasının sahibi olduğu bir şirket.
Video Haberler
- Çanakkale'de bir mahalle ve sokak karantinaya alındı
- İmamoğlu YouTuber gençlerle buluştu
- Kına dönüşü düğün yolunda genç çifti ölüm ayırdı
- Kadıköy'de dehşete düşüren olay! Kayda alınınca saldırdı
- Uzmanından 7.2'lik deprem uyarısı!
- Trafik kazası yumruklu kavgaya dönüştü
- Yolun ortasında namaza durdu
- Alman polisinin yaşlı kadına şiddeti tepki çekti
- Üniversitede uyuşturucu üretip sattılar
- Biz İpek Er’lerin, Soylu Musa Orhan’ların tarafıdır