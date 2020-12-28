Düzce'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

Düzce'de bir tekstil firmasına ait işçi servisinin yoldan çıkarak yan devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

AA
28 Aralık 2020 Pazartesi, 09:01
Düzce'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var
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Düzce'de merkeze bağlı Mollaoğlu köyünde Bahattin Sever idaresindeki bir tekstil firmasına ait işçileri taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

9 İŞÇİ YARALI

Kazada, minibüsteki 15 işçiden 9'u yaralandı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.Yaralı işçiler, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 


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