Düzce'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var
Düzce'de bir tekstil firmasına ait işçi servisinin yoldan çıkarak yan devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı
Düzce'de merkeze bağlı Mollaoğlu köyünde Bahattin Sever idaresindeki bir tekstil firmasına ait işçileri taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
9 İŞÇİ YARALI
Kazada, minibüsteki 15 işçiden 9'u yaralandı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.Yaralı işçiler, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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