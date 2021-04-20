Düzce'de Karayolları kamyoneti, bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DÜZCE’de, Karayolları’na ait kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

DHA
20 Nisan 2021 Salı, 10:54
Düzce'de Karayolları kamyoneti, bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde, TEM yolu Sakarya- Düzce sınırında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Aydın Özgedik yönetimindeki 34 CSN 238 plakalı ve Karayolları’na ait kamyonet, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Özgedik ve mesai arkadaşı Adem Durmaz, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı Aydın Özgedik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Adem Durmaz ise ambulansla Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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