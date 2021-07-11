Düzce'de kıyıya mayın tetikleyicisi vurdu, polis alarma geçti

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir plajda, Rus yapımı olduğu düşünülen mayın tetikleyicisi karaya vurdu. 1 saat sonra bölgeye gelen bomba imha uzmanı ekip, mayın tetikleyiciyi üzerine yerleştirdikleri fünye ile patlattı.

DHA
11 Temmuz 2021 Pazar, 09:02
Düzce'de kıyıya mayın tetikleyicisi vurdu, polis alarma geçti
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Akşam saatlerinde Akçakoca Döngelli Plajı olarak bilinen kumsalda denize giren vatandaşlar, kıyıya metal bir obje vurduğunu fark ederek polise haber verdi. Kumsala gelen ekipler, metal objenin mayın tetikleyicisi olduğunu belirleyerek kumsalda yaklaşık 100 metrelik mesafeye güvenlik şeridi çekti.

Rus yapımı olduğu düşünülen mayın tetikleyicinin Karadeniz'de yapılan tatbikatlarda kullanılıp kullanılmadığı güvenlik güçlerinin yapacağı inceleme sonrasında ortaya çıkacak. 

FÜNYE İLE PATLATILDI

Düzce'den yaklaşık 1 saat sonra bölgeye gelen bomba imha uzmanı ekip, plajda kıyıya vuran mayın tetikleyici üzerinde inceleme yaparak kontrollü bir şekilde patlatılmasına karar verdi. Bölgedeki vatandaşlar uyarıldıktan sonra, mayın tetikleyici üzerine yerleştirilen fünye ile patlatıldı.


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