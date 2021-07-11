Düzce'de kıyıya mayın tetikleyicisi vurdu, polis alarma geçti
Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir plajda, Rus yapımı olduğu düşünülen mayın tetikleyicisi karaya vurdu. 1 saat sonra bölgeye gelen bomba imha uzmanı ekip, mayın tetikleyiciyi üzerine yerleştirdikleri fünye ile patlattı.
Akşam saatlerinde Akçakoca Döngelli Plajı olarak bilinen kumsalda denize giren vatandaşlar, kıyıya metal bir obje vurduğunu fark ederek polise haber verdi. Kumsala gelen ekipler, metal objenin mayın tetikleyicisi olduğunu belirleyerek kumsalda yaklaşık 100 metrelik mesafeye güvenlik şeridi çekti.
Rus yapımı olduğu düşünülen mayın tetikleyicinin Karadeniz'de yapılan tatbikatlarda kullanılıp kullanılmadığı güvenlik güçlerinin yapacağı inceleme sonrasında ortaya çıkacak.
FÜNYE İLE PATLATILDI
Düzce'den yaklaşık 1 saat sonra bölgeye gelen bomba imha uzmanı ekip, plajda kıyıya vuran mayın tetikleyici üzerinde inceleme yaparak kontrollü bir şekilde patlatılmasına karar verdi. Bölgedeki vatandaşlar uyarıldıktan sonra, mayın tetikleyici üzerine yerleştirilen fünye ile patlatıldı.
Video Haberler
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Tatile gelen çiftte çıktı; 52 kişi karantinada!
- AKP'nin seçim planını açıkladı
- İzmir'de bir deprem daha
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- Varank, Naci Görür'ü hedef gösterdi
- Birçok ilçeye yayıldı, İBB uyardı
- İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
- 16 yaşındaki gence 'Sedat Peker' gözaltısı
- Ege sallanıyor! Kuşadası'nda korkutan deprem