e-Devlet üzerinden istifa dönemi

09 Haziran 2020 Salı, 13:55

1 MİLYON 89 BİN 199 KİŞİ DERNEK ÜYELİĞİNİ SORGULADI

Açıklamada, bu değişikle derneklerin her türlü iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılabileceğinin de hüküm altına alındığı vurgulandı.

Bu düzenlemeler çerçevesinde vatandaşların e-Devlet kapısı üzerinden derneklere üye olup olmadıklarını sorgulayabildiklerine anlatılan açıklamada, bugüne kadar bu hizmeti kullanarak 1 milyon 89 bin 199 kişinin dernek üyeliğini sorguladığı belirtildi.

Yeni uygulama ile vatandaşların siyasi partiler ve sendikalarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden dernek üyeliğinden istifa edebilmesine imkan sağlandığına dikkati çekilen açıklamada, derneklere üyelik başvurularının da e-Devlet'ten yapılabilmesi için çalışmaların devam ettiği bilgisi verildi.